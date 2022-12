Buone notizie per i fan di Silvia e Michele. Le anticipazioni rivelano, infatti, che il Natale del 2022 potrebbe rappresentare l'occasione per la coppia di tornare nuovamente assieme. In attesa di scoprire il destino di Teresa, c'è infatti la conferma che la storica coppia si riavvicinerà moltissimo, grazie all'aiuto involontario di Rossella e Riccardo.

Mentre continua la "guerra" tra Mariella e Serena, Guido si imbatterà in una sua vecchia conoscenza.

Alberto spenderà i soldi ricavati dalla vendita dei gioielli, mentre una sorprendente rivelazione getterà nuove ombre sul personaggio di Lia Longhi.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 dicembre: una cena pre-natalizia

Michele (Alberto Rossi) organizzerà una cena assieme a Silvia (Luisa Amatucci), Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), in modo da poter stare assieme alla sua famiglia almeno un giorno, data l'impossibilità di farlo a Natale.

La sera dell'evento però ci sarà un'imprevisto e Ross e il dottor Crovi si vedranno costretti a rinunciare all'incontro. La cena di famiglia si trasformerà così in una sorta di appuntamento romantico. Le anticipazioni svelano che Silvia e Michele si avvicineranno tantissimo.

La coppia tornerà quindi assieme? Al momento non c'è la certezza ma sarebbe interessante vedere i due recarsi ad Indica, per festeggiare il Natale, dove dovrebbero aspettarli Otello e Teresa.

Serena pensa di essere stata derubata

Dopo aver fatto il bucato, Serena si renderà conto che i panni che aveva appena steso sono spariti: Serena penserà di essere stata derubata. La donna inizierà così ad indagare per risolvere questo mistero, ma la conclusione a cui giungerà non le piacerà affatto. La sorella maggiore delle Cirillo si convincerà infatti del fatto che l'unica possibile responsabile possa essere Mariella (Antonella Prisco).

Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) spingerà la moglie a comportarsi meglio con Serena. Il vigile Del Bue inoltre finirà per imbattersi in una sua vecchia conoscenza. Ma chi potrebbe mai essere? Le anticipazioni, purtroppo, non lo svelano, l'unico indizio è che sia qualcuno legato al passato dell'uomo.

Un posto al sole, puntate dicembre: Lia nasconde un segreto

Lia (Giuliana Vigogna), dopo aver scoperto che Alberto (Maurizio Aiello) ha messo le mani sui gioielli della sua famiglia, inizierà ad essere sempre più instabile. L'ira e il nervosismo prenderanno il sopravvento e questo la porterà ad avere problemi sul lavoro e a litigare con Diego (Francesco Vitiello). Quest'ultimo proverà ad aiutarla a recuperare il tesoro in modo legale, indirizzandola verso Niko (Luca Turco).

Lia fingerà di accettare, ma in realtà avrà in mente un piano molto diverso per riappropriarsi del tesoro. In seguito verrà svelato un inquietante retroscena sulla cameriera di casa Ferri, che svelerà che la ragazza non è la persona che ha detto di essere finora.