La replica di Eugenio Colombo alla scelta di Francesca Del Taglia di venire allo scoperto con il nuovo fidanzato Federico non è tardata ad arrivare. Rispondendo alle curiosità dei suoi numerosi follower, l'ex tronista di Uomini e donne non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina velenosa alla sua ex compagna, che a suo vedere ha mancato di rispetto non solo a lui ma anche ai loro figli postando uno scatto in cui compare abbracciata ad un altro uomo. In ogni caso, il deejay ha precisato che nonostante l'evoluzione della sua storia con Del Taglia, ha mantenuto un ottimo rapporto con la famiglia della sua ex a cui vorrà sempre molto bene.

La frecciatina al veleno di Eugenio nei confronti di Francesca

Non è piaciuta per nulla ad Eugenio la scelta di Francesca di mostrarsi con Federico. E se da un lato l'ex corteggiatrice ha già ribadito di non avere alcuna intenzione di presentare il nuovo fidanzato ai suoi figli Brando e Zeno, ma di avere la volontà di procedere a piccoli passi, Colombo ci è andato giù pesante. Infatti, il deejay non solo ha rimarcato il fatto di essere tristemente abituato alle mancanze di rispetto nei suoi confronti e per questo non è rimasto meravigliato, ma che in questo caso anche i suoi bimbi non sono stati riguardati dalla madre a suo vedere.

'Mi aspettavo più rispetto nei confronti dei miei figli, perché postare subito una foto con un'altra persona...', ha scritto Eugenio a chi ha fatto una domanda diretta riguardante il suo pensiero.

'Per i miei figli, poteva esserci più rispetto', è andato avanti l'ex tronista che poi ha voluto concludere affermando che da questo momento in poi non risponderà più a domande riguardanti l'argomento. Non è chiaro se Eugenio abbia deciso di chiudere in generale sulle domande riguardanti Francesca o solo sul nuovo rapporto che ha intrapreso la sua ex compagna.

Il rapporto con la famiglia Del Taglia

In occasione del box di domande su Instagram, Eugenio ha chiarito poi un altro punto importante che riguarda la famiglia Del Taglia. Con i familiari di Francesca, Colombo ha mantenuto un ottimo rapporto poiché ormai loro fanno parte della sua vita e vuole molto bene a tutti. Chiaramente, Eugenio negli anni ha costruito con la famiglia dell'ex dei legami forti che neanche il triste epilogo della sua relazione ha potuto interrompere.

Infine, per i più curiosi, Eugenio ha ribadito di non essere attualmente fidanzato, ma nella vita mai dire mai. 'Ora pretendo molto di più della persona che mi starà accanto', ha concluso Eugenio che è consapevole di quanto vale e di ciò che può dare ad una compagna. Le pretese da parte di Colombo sono senza dubbio più elevate.