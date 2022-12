Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, Marcello farà di tutto per poter tornare insieme a Ludovica. Inoltre tra Vittorio e Matilde aumenterà la sintonia, mentre Armando scoprirà qualcosa di pericoloso su Vito e si confronterà subito con lui.

Gloria è la nuova finanziatrice di Ezio

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 19 dicembre, Ezio riferirà a Vittorio che Gloria sarà la sua finanziatrice, ma non gli dirà che si sono baciati.

Pure Moureau non racconterà nulla ad Armando. Gemma confesserà a Roberto le tensioni della sua famiglia. Intanto Matilde si renderà conto che Conti non ha più la fede al dito. Inoltre Marcello si riproporrà di tornare insieme a Ludovica. In sartoria invece ci sarà tristezza per la partenza di Stefania e Marco.

Nell'episodio di martedì 20 dicembre, Clara incoraggerà Alfredo a stare accanto ad Irene. Nel frattempo Marcello sfrutterà l'assenza di Ferdinando per confrontarsi con Ludovica: Barbieri confesserà a Brancia di provare ancora dei forti sentimenti ma lei gli risponderà non voler avere più rapporti con lui. In tutto questo Vittorio vorrà assumere una star del cinema per promuovere la nuova campagna pubblicitaria, mentre Gemma scoprirà da Don Armando che Ezio sarebbe potuto rientrare a casa prima.

Nel frattempo il Colombo parlerà con Gloria del bacio che si sono dati.

Matilde rifiuta la proposta di Conti

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 21 dicembre, il rapporto tra Irene ed Alfredo si farà molto più stretto e per l'uomo potrebbe esserci delle speranze con lei. Intanto la stessa Cipriani sotto il cuscino di Stefania, troverà una missiva e un biglietto aereo intestato a nome suo per l'America.

Intanto Adelaide inizierà a comprendere che tra Matilde e Conti ci possa essere più di un'amicizia. Proprio i due partiranno per convincere Elsa Martinelli a fare da testimonial per la nuova collezione. Inoltre Gemma spronerà Veronica ad essere più clemente con Ezio.

Nella puntata di giovedì 22 dicembre, Veronica darà il suo benestare affinché Ezio e Gloria siano soci.

Moureau sarà amareggiata quando apprenderà che il Colombo presto tornerà a casa sua. Nel frattempo Barbieri sarà vicino a raggiungere una posizione sociale di un certo rilievo che lo farà riavvicinare a Ludovica, ma Adelaide lo dovrà supportare. In seguito Matilde Frigerio rifiuterà l'offerta di Conti di essere la nuova modella al posto della Martinelli.

Ferdinando mette in dubbio il rapporto con Ludovica

In base agli spoiler di venerdì 23 dicembre, Matilde cambierà idea e Vittorio sarà contento di averla come testimonial. Questa loro cooperazione porterà a dei risvolti inattesi. Intanto Gloria soffrirà nel vedere insieme Ezio e Veronica. Inoltre Armando apprenderà qualcosa di pericoloso su Vito e deciderà di confrontarsi con lui, per capirci qualcosa in più. Infine Ferdinando metterà in discussione il suo legame con Ludovica, dopo che Fiorenza ha fatto una battuta riguardante Flavia.