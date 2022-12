Terminata la 23^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda sabato 17 dicembre su Canale 5, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un nuovo confronto. I due sono arrivati a mettere un punto alla loro frequentazione, ma il giovane non ha nascosto il proprio dispiacere. Nel corso della chiacchierata, Antonella ha ribadito di essersi sentita mancare di rispetto, ma al tempo stessa si è detta felice che Edoardo sia stato male per lei in questi giorni.

Edoardo piange per Antonella

Dopo giorni di tensioni, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno deciso di porre fine alla conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7: i due hanno discusso per motivi di gelosia.

Lei non ha gradito un abbraccio di troppo di Edoardo ad Oriana Marzoli mentre lui non ha apprezzato l'imitazione esagerata Fiordelisi nei panni di Oriana: Antonella nel corso di un gioco ha imitato Marzoli utilizzando abiti succinti e "strusciandosi" ad Antonino Spinalbese ripetute volte.

Al termine della diretta, il 28enne romano ha deciso di isolarsi dal gruppo per riflettere. A un certo Edoardo è stato raggiunto dalla influencer salernitata che ha offerto un bicchiere di vino: "Bevi per dimenticare". Antonella ha confidato al coinquilino di essere dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare, tanto che ha chiesto ad Edoardo di tornare insieme agli altri concorrenti del programma: "Perché ti stai isolando ora?

Lo farai dopo". Alla domanda di Donnamaria su quale sentimento provasse per lei, Fiordelisi ha ribadito di essersi sentita mancare di rispetto. A tal proposito, la 24enne ha sostenuto che il rapporto tra di loro non tornerà più quello di prima: "Voglio stare da sola perché sono delusa e ferita".

Dopo avere ascoltato Antonella, Edoardo ha chiesto alla coinquilina perché gli ridesse in faccia: "Sei così sorridente perché mi vedi stare male?".

Il confronto dei 'Donnalisi'

Poco dopo, Donnamaria si è avvicinato ad Antonella e ha spiegato di essere stato malissimo in questi giorni per la situazione che si è venuta a creare tra loro. Il volto di Forum ha ammesso che senza il sostegno della 24enne all'interno del Grande Fratello Vip 7 non riesce ad avere un percorso sereno.

In lacrime, Edoardo ha chiesto nuovamente alla coinquilina perché è felice se lui soffre. A quel punto la replica della influencer non ha tardato ad arrivare: "Mi piace sapere che sei stato male per me". Dal momento che anche lei è stata male per Donnamaria, Fiordelisi ha riferito di essere sadica e masochista. In merito, al masochismo la diretta interessata ha spiegato il suo ragionamento ad Edoardo: "Lo faccio, perché così stai male anche te".