Edoardo Donnamaria torna a far discutere ma questa volta le dinamiche all'interno della casa del GF Vip non centrano nulla. Il collaboratore di Forum è finito nel mirino del web per alcune esternazioni sul Covid durante una conversazione con Giaele De Donà e Alberto De Pisis. Il trentenne si è soffermato a parlare della pandemia con i compagni di avventura e le sue parole hanno fatto storcere il muso tante persone che hanno perso i loro cari a causa del virus.

"Hanno fatto un gran casino, ma alla fine non è successo chissà che", ha asserito Edoardo provocando la reazione stizzita della modella che gli ha ricordato i terribili numeri della malattia e le tante persone che hanno perso la vita da quanto è scattata l'emergenza.

Dall'altra parte Donnamaria ha ribattuto che la maggioranza delle vittime aveva più di 80 anni o malattie pregresse. "Sono molte meno di quelle che muoiono per l'influenza stagionale". Affermazioni che non sono passate inosservate con l'inquilino della casa del GF Vip che è stato duramente attaccato sui social con numerosi utenti che l'hanno accusato di comportarsi come un "negazionista".

Edoardo Donnamaria: 'Hanno perso la vita numerose persone anziane con patologie'

Edoardo Donnamaria ha manifestato il suo pensiero sul Covid tra un chiarimento con Antonella Fiordelisi e un confronto con un coinquilini del GF Vip. Per il conduttore radiofonico la pandemia ha fatto meno vittime dell'influenza stagionale.

Di parere diverso Giaele De Donà che ha raccontato di aver vissuto a distanza il periodo del lockdown e di aver pianto tanto nel vedere quanto stava accadendo in Italia nel periodo dell'emergenza sanitaria.

"Ero a Los Angeles e alcune mie amiche hanno perso la famiglia a causa del virus", ha spiegato la 24enne che ha invitato il compagno di avventura a non minimizzare l'accaduto e che a casa del Covid sono decedute anche persone giovani.

Sulla questione è intervenuto anche Alberto De Pisis evidenziando che i primi mesi la situazione era fuori controllo e che per tale motivo il numero delle vittime è stato maggiore.

La replica di Giaele De Donà: 'Amiche hanno perso la famiglia per il Covid'

Affermazioni che non hanno convinto Giaele De Donà mentre Edoardo Donnamaria ha continuato a sostenere la sua tesi precisando che la maggior parte delle persone che sono morte per il Covid aveva tra gli 80 e i 90 anni e che in molti casi avevano almeno due patologie pregresse.

"Ci sono le statistiche, non è che non contano niente. Poi perdono la vita anche per altre cose", ha aggiunto il trentenne aggiungendo che sono decedute molte più persone per l'influenza stagionale. Affermazioni che hanno fatto rumore sul web con il volto di Forum che è finito nel mirino dei social provocando rabbia e sdegno soprattutto tra chi ha perso i propri cari a causa del virus.

Intanto secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute in Italia sono stati registrati 23.531.023 casi per un totale di 179.101 morti.