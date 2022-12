Il 12 dicembre ripartiranno gli appuntamenti su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. Negli episodi in onda nella settimana fino al 16 dicembre Vittorio riceverà una telefonata da parte di Marta e dovrà recarsi a Parigi.

Intanto Matilde vorrà organizzare una festa per salutare Stefania e Marco, prossimi alla partenza. La giovane Colombo, per via della tesa situazione familiare, sarà molto angosciata all'idea di partire. Gloria vorrà chiarire la sua posizione con Veronica, ma quest'ultima non vorrà sentire ragioni e le due finiranno per discutere.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate dicembre: Marta vuole annullare il matrimonio con Vittorio

Veronica sarà furiosa con Ezio dopo aver saputo dell'aiuto economico offerto a Colombo da Gloria. Il papà di Stefania rivelerà la cosa alla sua ex. Gloria inizierà a pensare di aver sbagliato ad aver offerto il denaro a Ezio.

Matilde deciderà di organizzare una festa per la partenza imminente di Stefania e Marco. Marcello vorrà organizzare per Adelaide una serata al Circolo, in modo tale da risollevarle l'umore dopo la notizia della proposta di nozze di Umberto e Flora.

Intanto, Marta chiamerà Vittorio e gli chiederà di raggiungerla a Parigi: qui i due si incontrano e Marta chiederà l'annullamento del matrimonio a Conti.

Intanto Veronica cercherà di nascondere a Gemma il suo reale stato d'animo per tutta la situazione venutasi a creare con Ezio e Gloria. Ben presto quest'ultima cercherà il confronto con Zanatta. La discussione fra le due donne però degenererà e Veronica non sarà disposta a sentire ragioni. Ad assistere allo scontro tra le due donne ci sarà Gemma, che riferirà poi tutto a Stefania.

Intanto Alfredo spingerà Clara a gareggiare in bicicletta. La nipote di Don Saverio non ne sarà però molto convinta.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 16 dicembre: Vittorio e Veronica litigano

Veronica parlerà a Ezio della visita di Gloria e i due avranno un diverbio. Stefania confesserà a Marco che potrebbe non partire più per gli Usa per via della sua situazione familiare.

Ma Veronica non vorrà che Stefania rinunci alla partenza e quindi proporrà una tregua ad Ezio. Nel frattempo Gloria si sfogherà con Armando e crederà che sia meglio fare un passo indietro con Ezio. Inoltre anche Marco arriverà a pensare di rinunciare alla partenza per amore di Stefania.

Ben presto Ludovica scriverà una lettere ad Adelaide per annunciare il proprio ritorno. Nel frattempo, la Contessa si sarà ripresa dalla notizia del fidanzamento di Umberto con Flora e farà ritorno al Circolo a testa alta.

Tra Barbieri e la sua ex Ludovica inoltre ci sarà un incontro del tutto casuale. Solo in seguito, Marcello verrà a sapere che la Contessa era al corrente del ritorno di Ludovica, ma glielo aveva tenuto nascosto.

Infine Maria Puglisi perderà l'abito da lei disegnato, ma Vito arriverà in suo soccorso e farà di tutto per aiutarla.