Le vicende dei personaggi de Il Paradiso delle Signore tornano in onda il 12 dicembre su Rai 1 riprenderà ad andare in onda.

Umberto Guarnieri, dopo essere stato lasciato dalla stilista, le ha tentate tutte per cercare di riconquistare la sua amata, ma senza alcun successo. Per dimostrare tutta la propria serietà ed eliminare ogni dubbio di Flora, il Commendatore ha quindi deciso di spingersi ben oltre con lei e di farle la proposta di nozze. Le anticipazioni delle nuove puntate di dicembre rivelano però che la donna deciderà di non accettare il fidanzamento con Umberto.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate dicembre: Guarnieri sorpreso dal rifiuto di Flora

Umberto riceverà un duro colpo da parte della donna che ama. Il Commendatore infatti, rimarrà sorpreso dal rifiuto della stilista. La giovane Ravasi accetterà l'anello di Umberto, ritenendolo un gesto molto significativo, ma metterà da subito in chiaro che al momento le sue intenzioni: Flora per ora non vuole sposarsi.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, rivelano che il personaggio di Flora subirà un forte cambiamento dopo tutti questi eventi che la vedranno protagonista. La stilista inizierà infatti a impegnarsi molto più seriamente nel suo lavoro in atelier.

Flora vorrà dimostrare a sé stessa e a tutti, che è in grado di riuscire a salvaguardare il proprio posto all'interno del Paradiso anche senza l'aiuto del suo fidanzato.

Tale gesto potrebbe lasciare stupite anche Adelaide e Matilde. Le due donne infatti, sono da tempo impegnate a dare del filo da torcere alla stilista, colpevole di essersi fidanzata con l'ex della Contessa.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: torna la pace tra Maria e Flora

Flora cambierà atteggiamento anche verso Maria: in un primo tempo ha cercato di mettere in tutti i modi fuori gioco la giovane, timorosa che potesse rubarle il lavoro all'interno dell'atelier.

Successivamente però, la stilista si era pentita dei suoi comportamenti nei confronti della giovane Puglisi e aveva accusato Guarnieri di averla spinta a diventare come lui. Ben presto la situazione tra Maria e Flora inizierà ad essere di nuovo tranquilla e le due potrebbero collaborare per dei nuovi progetti in atelier.

Adelaide, profondamente delusa per la proposta di nozze di Umberto a Flora, cercherà comunque d'indagare sulle ultime novità della coppia. Quindi la Contessa chiederà il sostegno del fidato amico Marcello, diventato recentemente anche confidente di Flora.