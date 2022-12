La settima edizione del GF Vip è stata prolungata fino ad aprile 2023, per questo gli autori sono alla ricerca di volti nuovi da inserire nel cast. Stando a recenti indiscrezioni, la produzione del reality Mediaset avrebbe ricevuto almeno tre no da altrettanti personaggi famosi: a rifiutare la proposta di essere concorrenti, sarebbero state le soubrette Angela Melillo e Arianna David. A rinunciare all'opportunità di rientrare nella casa, sarebbe stato anche Alex Belli, protagonista della passata stagione assieme a Soleil Sorge.

Cambiamenti in arrivo nel cast del GF Vip

Se Fariba mamma di Giulia Salemi starebbe per debuttare al GF Vip come concorrente, altre celebrità avrebbero declinato l'invito della produzione. Il 6 dicembre, infatti, in rete hanno cominciato a circolare i nomi dei personaggi famosi che non se la sarebbero sentita di andare a vivere tra le mura di Cinecittà.

Tra coloro che avrebbero detto no al reality-show, ci sarebbe anche una vecchia conoscenza: Alex Belli, protagonista assoluto della sesta edizione del programma, avrebbe preferito rifiutare un ritorno nella casa a pochi mesi di distanza dalla sua uscita.

Oltre all'attore appena citato, nella lista di chi non parteciperà al format di Canale 5 figurano anche: la star del Bagaglino Angela Melillo, e l'opinionista Arianna David.

I candidati alla settima edizione del GF Vip

Per alcuni personaggi che avrebbero detto no all'ingresso nella casa del GF Vip, altri sarebbero già pronti a varcare la soglia della porta rossa.

Indiscrezioni che non hanno ancora trovato conferme nelle voci degli addetti ai lavori, fanno sapere che una nuova concorrente potrebbe essere Fariba Tehrani: la donna, conosciuta soprattutto come ex naufraga dell'Isola dei Famosi e come madre di Giulia Salemi, sarebbe già in quarantena e dovrebbe esordire nel programma lunedì 12 dicembre.

Altre celebrità che in questi giorni sono state accostate al reality di Canale 5, sono: Ivan Gonzalez (ex tronista di Uomini e Donne e vecchia conoscenza amorosa di Oriana), Milena Miconi (attrice e soubrette) e Taylor Mega. L'influencer da milioni di follower su Instagram, però, dovrebbe essere solamente ospite della trasmissione per un breve periodo.

A precedere la bella veneta, è Ginevra Lamborghini: l'ereditiera tornerà nella casa per una settimana dopo essere stata squalificata mesi fa per le frasi dette contro Marco Bellavia.

Nervi tesi dopo la puntata del GF Vip

Restando in tema novità, nel corso della puntata che ha condotto il 5 dicembre, Alfonso Signorini ha confermato che il GF Vip sta per debuttare nella prima serata del sabato. Per due settimane, infatti, il reality-show andrà in onda anche durante il weekend nell'eccezionale appuntamento solitamente occupato da Tu sì que vales o altri programmi di Maria De Filippi.

I concorrenti, dunque, tra pochi giorni dovranno affrontare una nuova diretta dopo quella molto difficile di lunedì: per alcuni vipponi, infatti, la notte scorsa è stata movimentata e all'insegna delle discussioni.

Daniele ha urlato in faccia a Patrizia per le nomination, Antonella ha avvisato Edoardo che se continuerà a difendere Micol e non lei lo lascerà in tronco: questi sono solo alcuni dei litigi che ci sono stati nelle ore immediatamente successive alla puntata del 5/12.

Per un Luciano Punzo che è stato eliminato (battuto al televoto da Rossetti e Incorvaia), infine, presto dovrebbe essere presentata una nuova inquilina: secondo recenti gossip, si tratterebbe della mamma di Giulia Salemi, volto fisso del cast e rappresentante del mondo social e del sentiment del web.