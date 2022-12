Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 Un posto al sole sono ricche di sorprese. Nella puntata che andrà in onda questo martedì 6 dicembre alle ore 20:50, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Niko Poggi (Luca Turco). Il giovane sarà desideroso di vendicarsi di Lello Valsano (Gianluca Pugliese), ma dovrà trovare i soldi per completare la sua rivalsa. Per Bianca, invece, ci saranno delle belle novità: dopo il fallimento della festa a sorpresa di Antonello, riuscirà a riavvicinarsi al suo migliore amico senza problemi.

Un posto al sole, puntata del 6 dicembre: Niko vende la sua auto

Nella puntata di Un posto al sole, trasmessa il 6 dicembre, Niko sarà determinato ad avere la sua rivincita nei confronti di Lello Valsano, ma avrà bisogno di denaro: sarà così che il giovane Poggi concluderà la vendita della sua auto. Con il suo strano comportamento, però, Niko si farà notare troppo e rischierà di far insospettire qualcuno. Nel frattempo tra Bianca Boschi (Sofia Piccirillo) e Antonello Schisa (Gennaro Filippone) ci sarà un riavvicinamento: sarà la bambina a fare il primo passo nei confronti dell'amico per il quale è sempre stata invaghita. Per Salvatore Cerruti, invece, continueranno le "pene d'amore".

Bice e Mariella preoccupate per Salvatore

Cerruti (Cosimo Alberti) dovrà prepararsi ad affrontare una circostanza piuttosto complicata: Salvatore non saprà come comportarsi, poiché sarà alle prese con un uomo misterioso conosciuto da poco sul web, chiamato "Bufalotto sensibile". Quest'ultimo manterrà un ferreo riserbo sulla propria identità e non lascerà trasparire nulla riguardo la sua vita.

La situazione, sempre più strana, metterà in difficoltà anche Bice e Mariella, le due infatti saranno molto preoccupate per Salvatore e penseranno di organizzare un particolare piano, con l'obiettivo di tenerlo lontano da possibili delusioni.

Intanto Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) sarà molto presa da Nunzio e non saprà come agire.

La ragazza pare certa delle sue possibilità e del proprio grande fascino.

Niko pensa alla sua vendetta

Niko non farà altro che pensare alla sua vendetta nei confronti di Lello Valsano.

Bice, invece, farà di tutto, pur di allontanare suo fratello Salvatore dalla sua nuova conoscenza. La donna cercherà di consigliare l'uomo al meglio, ma non sarà tanto facile per lei.

Infine Alice penserà ad un modo per avvicinarsi a Nunzio (Vladimir Randazzo): la nipote di Marina continuerà a creare un grande trambusto presso il Vulcano e sarà sempre più invaghita del giovane Cammarota, tanto che sarà sul punto di fare il primo passo.