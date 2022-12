Edoardo Tavassi smaschera gli altri partecipanti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo che negli ultimi giorni c'è stato un duro accanimento, da parte di un nutrito gruppo di concorrenti, nei confronti di Daniele Dal Moro.

L'ex tronista di Uomini e donne, dopo aver alzato i toni in alcune discussioni che sono sorte all'interno della casa, è stato accusato di essere una persona violenta e, secondo Tavassi, starebbero cogliendo la palla al balzo per farlo fuori dal gioco e portarlo così all'eliminazione definitiva dal cast di questa edizione.

Daniele Dal Moro al centro delle polemiche al GF Vip 7

Nel dettaglio, le ultime giornate sono state decisamente "intense" per l'ex tronista Daniele che si è ritrovato al centro di accese polemiche sorte in casa con Charlie Gnocchi, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.

Daniele non si è fatto problemi ad alzare la voce e i toni nei confronti dei suoi interlocutori, tanto da essere apostrofato come una persona violenta.

Immediata la reazione di Edoardo Tavassi che, confrontandosi con Nikita in presenza dello stesso Daniele, non si è fatto problemi a smascherare quella che secondo lui sarebbe la strategia che starebbero mettendo in campo alcuni dei vipponi di questa settima edizione.

Edoardo Tavassi smaschera i vipponi del GF Vip su Daniele

Secondo Tavassi, ci sarebbe una sorta di accanimento nei confronti di Daniele, quasi come se volessero farlo passare per quello che non è, pur di metterlo in cattiva luce agli occhi degli spettatori di questo GF Vip e portarlo così all'eliminazione definitiva dal cast di questa settima edizione.

"Lui potrebbe migliorare sui toni, ma non gli posso dire nient'altro. Tutti i concetti che esprime: ma cosa gli devo dire?", ha esclamato Edoardo, confrontandosi con Nikita e spezzando così una lancia a favore dell'ex tronista di Uomini e donne.

"Io non l'ho visto spaccare bicchieri, lo so che è uno buono. Qua c'è gente che cavalca l'onda per buttarti fuori", ha aggiunto ancora Edoardo nella sua analisi della situazione.

Edoardo difende Daniele dalle accuse di alcuni concorrenti del GF Vip

"Additando a lui la nomea di 'aggressivo', non è una cosa che rimane in questo contesto. È una cosa che quando lui esce è: Daniele quello aggressivo", ha aggiunto ancora Tavassi, che si è schierato contro quei concorrenti che starebbero mettendo in cattiva luce il coinquilino.

Non è da escludere che questa vicenda possa essere al centro della nuova puntata serale del reality show Mediaset, in programma questo lunedì 12 dicembre su Canale 5.