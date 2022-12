La regia del GF Vip ha cercato di censurare lo spoiler che Luca Onestini stava facendo su una cosa che accadrà in una delle prossime puntate, ma ci è riuscita solo a metà. Gli spettatori più attenti hanno sentito le parole con le quali il giovane ha informato Oriana che presto i veterani del cast dovranno decidere se rifirmare il contratto che è in scadenza proprio in questi giorni. Presumibilmente dopo le vacanze di Natale, i vipponi saranno messi di fronte ad un bivio: accettare il prolungamento o lasciare il programma.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

La notizia che la settima edizione del GF Vip andrà avanti fino ad aprile è ufficiale da settimane, ma i concorrenti non hanno ancora comunicato la loro decisione su questo sostanziale prolungamento.

Ad aggiornare i curiosi su questa vicenda, è stato Onestini che in una recente chiacchierata con Oriana ha fatto sapere che prestissimo chi è nella casa dall'inizio dovrà prendere un'importante decisione.

"Il contratto è scaduto, scade questa settimana. Lo sai che ora devono decidere se rifirmarlo?", ha detto il ragazzo alla coinquilina prima che la regia silenziasse l'audio e cambiasse inquadratura per evitare ulteriori spoiler sul futuro.

Stando a quello che ha raccontato il vippone l'altro giorno, chi è in gioco da metà settembre a breve sarà chiamato a fare una scelta: dentro o fuori?

Gli sviluppi tra le mura del GF Vip

Sono tanti i concorrenti del GF Vip che rientro nel gruppetto dei "senior", ovvero quelli che hanno iniziato l'avventura lo scorso settembre (e quindi sono reclusi da più di tre mesi).

Come è accaduto nelle ultime due edizioni del reality-show, anche quest'anno (probabilmente all'inizio del 2023) i veterani del cast dovranno decidere se accettare il prolungamento deciso dalla rete oppure se ritirarsi dal gioco senza conseguenze (solitamente chi interrompe il percorso nella casa deve pagare una penale o rinunciare al cachet).

Tra i vipponi più in bilico, ci sono quelli che nelle ultime settimane hanno espresso il desiderio di tornare alla propria vita: Luca Salatino continua a piangere per la mancanza della fidanzata Soraia e fa sapere di voler abbandonare, ma anche Milena Miconi ha avuto un crollo emotivo che la sta facendo riflettere sull'eventualità di non andare avanti.

Daniele, Attilio, Wilma, Patrizia, Antonino, Micol, Edoardo, Antonella, Alberto, Giaele, Tavassi, George e Nikita in una delle prossime puntate dovranno scegliere se rimanere in casa finché non sarà il pubblico ad eliminarli attraverso il televoto.

Tensioni tra le mura del GF Vip

Vista anche l'importante decisione che presto dovranno prendere, alcuni protagonisti del GF Vip stanno vivendo momento di forte tensione.

A minare il già precario equilibrio tra le mura di Cinecittà, sono anche le grida che arrivano dall'esterno: di recente sono finiti nel mirino dei fan sia Antonella che Donnamaria (a lei è stato urlato di vergognarsi, a lui che è un pollo), mentre Tavassi è stato elogiato con bei complimenti.

I diretti interessati hanno preferito non rispondere a questa provocazione, anche perché Fiordelisi continua a dirsi convinta di essere una delle concorrenti più amate di questa edizione del reality Mediaset. La ragazza si basa sugli oltre 26 aerei che hanno sorvolato la casa solamente per lei, ovvero dei messaggi d'affetto che qualcuno ha voluto farle arrivare da fuori.

Visto l'elevato numero di striscioni che riceve Antonella ogni settimana, tra il pubblico c'è chi inizia a sospettare che possano essere finanziati dai suoi parenti e non da persone che fanno il tifo per lei.