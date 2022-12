Sembra essere diventato in discesa il percorso di Antonella al Grande Fratello Vip: da preferita del pubblico, infatti, la ragazza è finita nel gruppetto dei concorrenti meno apprezzati. A riprova di ciò, ci sono le parole negative che usato contro Fiordelisi in queste ore: appostandosi all'esterno della casa di Cinecittà, una persona ha invitato la giovane a vergognarsi e ha etichettato Edoardo come un "pollo".

Complimenti, invece, per Tavassi che da giorni sta cercando di far capire agli altri inquilini che la 24enne non sarebbe un personaggio forte come tanti e lei stessa pensano.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Il rapporto di Antonella con Edoardo (che di recente è stato sgridato per non aver baciato e abbracciato la fidanzata dopo un aereo dedicato alla coppia), le tante discussioni con gli altri inquilini e l'atteggiamento spesso indisponente, fanno di Fiordelisi un personaggio che divide sia dentro che fuori la casa.

Oggi, giovedì 22 dicembre, una fan si è appostata all'esterno dell'abitazione di Cinecittà e ha "inveito" contro l'influencer di Salerno.

"Antonella vergognati, Donnamaria è un pollo", ha urlato una ragazza nella tarda mattinata, ovvero mentre quasi tutti i concorrenti stavano facendo colazione.

Queste grida sono state sentite da vari abitanti della casa: Oriana, per esempio, ha ripetuto le "offese" che erano appena arrivate dall'esterno nei confronti della sua antagonista numero uno.

La reazione dell'inquilina non c'è stata

"Tavassi sei grande, siamo tutti con te", ha aggiunto la spettatrice che oggi si è recata all'esterno della casa del Grande Fratello Vip per cercare di aggiornare i reclusi sul sentiment di una fetta di pubblico.

Nel sentire le parole sia nei suoi confronti che in quelli del suo fidanzato (che è stato paragonato ad un pollo probabilmente perché si schiera sempre dalla parte di Fiordelisi anche quando non ha ragione), la diretta interessata non ha battuto ciglio e ha continuato a fare colazione.

Anche Edoardo è rimasto in silenzio e non ha fatto commenti, mentre il romano Tavassi ha sorriso compiaciuto per i bei complimenti che gli erano appena arrivati da fuori le mura di Cinecittà.

La teoria sugli aerei a sostegno di Antonella

In queste ore, però, c'è un altro argomento che sta tenendo banco tra i fan del Grande Fratello Vip.

Una segnalazione che ha cominciato a circolare in rete il 22 dicembre, sostiene che gli aerei che Antonella ed Edoardo ricevono settimanalmente sarebbero pagati dai loro padri: un'ipotesi che non trova comunque conferme di nessun tipo.