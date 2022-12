Spunta un fuorionda tra Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli durante la puntata serale del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 12 dicembre su Canale 5.

La cantante lirica è tornata in scena per fare una sorpresa alla coppia composta da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, che da pochi giorni sono diventati ufficialmente marito e moglie.

Tuttavia, nel momento in cui credevano di non essere ripresi dalle telecamere, Signorini e la cantante si sono lasciati andare alle loro confidenze, ignorando la coppia di neo-sposi.

Katia Ricciarelli torna al GF Vip: la sorpresa di Signorini per Francesca Cipriani

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del GF Vip è stata caratterizzata dal ritorno in scena della coppia composta da Francesca e Alessandro.

Lo scorso anno, Cipriani è stata una delle protagoniste del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e proprio in una delle puntate serali ricevette la proposta di matrimonio da Alessandro.

Alla fine, i due hanno scelto realmente di convolare a nozze come hanno raccontato in una recente intervista a Verissimo e dunque Francesca Cipriani ha detto si ad Alessandro.

E, per fare un regalo speciale alla coppia, Signorini ha scelto di invitare in diretta Katia Ricciarelli, compagna di avventura di Francesca nella passata edizione del reality show.

Il fuorionda tra Katia Ricciarelli e Signorini al Grande Fratello Vip 7

La cantante lirica è tornata in scena per cantare l'Ave Maria alla coppia di neo-sposi, con tanto di critiche social da parte degli spettatori e fan del reality show, i quali sostenevano che avesse stonato.

Tuttavia, sempre sul mondo social, non è passato inosservato un fuorionda che vede protagonisti proprio Signorini e Katia Ricciarelli.

I due, in un momento della diretta di ieri in cui credevano di non essere più in onda, si sono lasciati andare alle loro "confidenze", ignorando completamente la coppia composta da Francesca e Alessandro.

'Io stasera vado a Cortina', il fuorionda di Signorini con Katia Ricciarelli al GF Vip 7

"Pensa che io stasera parto per Cortina, vado a sciare", ha esclamato Signorini nel fuorionda parlando con la cantante lirica, credendo in quel momento di non essere ripreso dalle telecamere ma in realtà la diretta stava andando in onda su Mediaset Extra.

La scena non è passata inosservata perché in quei momenti in cui credevano di non essere in onda su Canale 5, Alfonso Signorini e la Ricciarelli hanno letteralmente ignorato la coppia Francesca-Alessandro, che doveva essere la vera protagonista di questo fatidico momento in cui si celebrava il loro matrimonio.