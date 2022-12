Pinuccia Della Giovanna è una delle dame del Trono Over di Uomini e donne che più sta facendo discutere sui social in questo periodo.

L'80enne di Vigevano infatti, si é resa protagonista di un gesto inaspettato: ha fatto finta di svenire in studio. Resta da capire se in futuro la dama farà ancora parte del programma oppure no, visto che nelle ultime registrazioni era assente.

Pinuccia e l'interesse per Alessandro Rausa a Uomini e donne

Pinuccia Della Giovanna da un paio di stagioni ha catturato l'attenzione del pubblico di Uomini e donne. Già dal suo arrivo, ha messo gli occhi su Alessandro Rausa, il cavaliere 91enne appassionato di Vasco Rossi, anche se la loro conoscenza non è sfociata in amore.

L'uomo, infatti, ama passare del tempo con Pinuccia ma solo come amica. Peccato che lei non sembra capirlo. Anche in questa stagione, la si é vista più volte pressare Alessandro, tanto ch anche Maria De Filippi é stata costretta ad intervenire per farle capire che Rausa la vede solo come amica, nulla di più. È accaduto anche in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, dove Pinuccia ha dato il peggio di sé. La dama è parsa fuori controllo, sbraitando contro Alessandro, soprattutto quando l'uomo le ha chiaramente fatto intendere che doveva lasciarlo in pace.

Chi è Pinuccia di Uomini e donne: vive a Vigevano ed è un'ex infermiera

Pinuccia è una ex infermiera. Classe '42, originaria di Vigevano dove tutt'ora vive, la dama è vedova da qualche anno.

Ha perso il marito a causa di un tumore. Ha due figli che l'hanno resa nonna di due nipoti e pure bisnonna di Ryan, un bimbo di due anni.

Ha vissuto un'infanzia difficile, visto che all'età di quattro anni ha perso prematuramente la mamma ed è stata costretta a crescere in orfanotrofio.

Pinuccia è una donna molto arzilla e dal carattere deciso.

Se ne sono accorti i telespettatori di Uomini e donne, che hanno imparato a conoscerla all'inizio della stagione 2021-2022.

Pinuccia finge di svenire a Uomini e donne: Maria non la vuole più?

Il suo interesse per Alessandro Rausa non sia corrisposto dal cavaliere, ma Pinuccia non riesce a farsene una ragione e il suo pressing verso il 91enne sta oltrepassando il limite.

Proprio nelle puntate in onda in questi giorni, i telespettatori di Canale 5, assisteranno a una scena molto particolare.

Infatti, dopo una lite con Tina Cipollari, Pinuccia fingerà uno svenimento e si sdraierà a terra. Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire e capirà subito che la dama di Vigevano avrà solo messo in scena lo svenimento. Una situazione surreale che costerà cara a Pinuccia. Nelle registrazioni seguenti infatti, la dama 80enne sarà assente e molti sospettano che sia stata cacciata da Uomini e donne.