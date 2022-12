Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 23 dicembre ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Michele Saviani e Silvia Graziani si lasceranno andare alla passione, ritrovando la complicità di un tempo e si baceranno. Purtroppo, però, una telefonata di Giancarlo rovinerà l'atmosfera e i genitori di Rossella, a quel punto, saranno imbarazzati.

Un posto al sole, anticipazioni al 23 dicembre: Michele e Silvia cenano da soli

Poco prima di Natale, Silvia organizzerà una cena, per riunire la sua famiglia.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la proprietaria di Caffè Vulcano inviterà a casa Michele, Rossella e Riccardo. L'intento di Graziani sarà quello di stare insieme ai suoi cari, ma le cose non andranno per il verso giusto. La cena verrà preparata da Nunzio, che farà la consegna a domicilio a Palazzo Palladini. Cammarota porterà i frutti di mare alla sua datrice di lavoro. La dottoressa Graziani riceverà una telefonata sul cellulare da parte di Crovi, che la informerà di non potere presenziare alla cena. A quel punto, il medico chiederà alla sua fidanzata di raggiungerlo in ospedale, per aiutarlo con il lavoro. Pertanto, gli ex coniugi Saviani ceneranno da soli.

Un posto al sole, trame al 23 dicembre: Michele e Silvia si baciano

Nonostante siano separati da qualche tempo, i genitori di Rossella ritroveranno l'intimità di un tempo. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che, durante la cena, Michele si sporcherà la camicia e Silvia aiuterà l'ex marito a togliere la macchia.

A quel punto, gli ex coniugi Saviani si avvicineranno e si baceranno, ritrovando l'armonia e la complicità di un tempo.

Un posto al sole, puntate al 23 dicembre: Giancarlo telefona, Michele e Silvia sono in imbarazzo

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Michele e Silvia avevano già avuto un avvicinamento, trovandosi per caso, a San Gregorio Armeno.

In quell'occasione, la coppia aveva passeggiato insieme per il quartiere napoletano, trascorrendo del tempo insieme. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 23 dicembre, rivelano che i genitori di Rossella saranno in intimità e si baceranno, ma una telefonata rovinerà il momento magico. A tal proposito, Giancarlo telefonerà alla sua compagna e, a quel punto, gli ex coniugi Saviani si sentiranno in forte imbarazzo. Al momento, non è chiaro se Michele e Silvia parleranno di quanto accaduto fra di loro e se il giornalista e l'imprenditrice decideranno di tornare insieme. Inoltre, non è trapelato nessun indizio che faccia capire se Todisco verrà a sapere del tradimento ai suoi danni o se la proprietaria di Caffè Vulcano non rivelerà al compagno, quanto successo con il suo ex.