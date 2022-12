Gli appuntamenti con Un posto al sole continuano ad andare in onda. L'amata fiction proseguirà la sua messa in onda, nonostante l'arrivo delle festività natalizie. I telespettatori saranno sicuramente entusiasti di poter continuare a vedere i loro beniamini anche durante queste giornate di festa. Non mancheranno, come sempre, i colpi di scena e le novità. Le anticipazioni delle puntate che andranno i onda il 22 e 23 dicembre, ci rivelano che Guido ritroverà una persona misteriosa. Lia invece, sarà costretta a rivolgersi a Niko. La donna, che fin dal suo arrivo ha destato parecchi sospetti per i segreti che potrebbe nascondere, si sentirà obbligata ad accettare i consigli di Diego.

Nunzio sarà sempre più vicino ad Alice e per lui arriverà una sorpresa inaspettata.

Trame Un posto al sole, 22-23 dicembre: Lia non vuole insospettire Diego e si rivolge a Niko

Per i protagonisti di Un posto al sole arriverà l'ora della cena pre-natalizia. A partecipare saranno Michele, Rossella, Silvia e Riccardo. Le anticipazioni ci rivelano che per Riccardo e Silvia ci sarà un imprevisto da dover affrontare immediatamente. I due, inaspettatamente, si ritroveranno a dover abbandonare la cena, lasciando così da soli Silvia e Michele. La cena di famiglia si trasformerà dunque in un'occasione per un appuntamento a due. Silvia e Michele infatti, rimasti da soli al tavolo, si ritroveranno sempre più complici e vicini.

Non è esclusa dunque la possibilità di un ritorno di fiamma.

Diego consiglierà a Lia di rivolgersi a Niko, così che possa rivendicare tutti i suoi diritti tramite l'avvocato. Lia, che custodisce dei segreti nascosti a Diego, si sentirà in qualche modo costretta ad accettare il consiglio, per evitare di destare sospetti qualora non lo facesse.

Spoiler Un posto al sole, episodi del 22 e 23 dicembre: Damiano si confida con Viola su Rosa

Damiano continuerà a trovare in Viola una buona confidente e le parlerà di Rosa. Le parole di Damiano saranno uno spunto per Viola per riflettere. L'insegnante sarà infatti pensierosa sulla sua relazione con Eugenio e dovrà capire cosa fare durante la vigilia di Natale.

Nunzio deciderà di concedersi un momento di leggerezza in compagnia di Alice. Le anticipazioni del 22 e 23 dicembre ci svelano però che arriverà per il ragazzo una sorpresa. Al momento non si sa di cosa si tratta con precisione, ma sarà qualcosa di veramente inaspettato per Nunzio. Anche Guido dovrà fare i conti con una situazione totalmente inaspettata. Durante per prossime puntate di Un posto al sole infatti, Guido rivedrà una vecchia conoscenza. Anche in questo caso, non è dato sapere di chi si tratti.