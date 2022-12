Nella puntata di Un posto al sole del 30 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Alberto e Clara noteranno qualcosa di strano nella loro abitazione, mentre Viola confiderà ad Angela, che Damiano si sta avvicinando in modo insistente a lei. Nel frattempo, Nunzio non vorrà andare alla festa organizzata da Alice, ma Chiara terrà a festeggiare con Pergolesi l’ultimo dell’anno.

Un posto al sole, anticipazioni 30/12: Alberto e Clara notano qualcosa di strano a casa

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Alberto ha rubato i gioielli di Lia e si è impossessato dell’ingente bottino.

Nel frattempo, la domestica di Roberto Ferri aveva scoperto che l’avvocato Palladini aveva messo mano sui preziosi monili della sua famiglia. Le anticipazioni dell’episodio del 30 dicembre rivelano che Alberto e Clara rientreranno a casa, dopo avere trascorso la settimana bianca. A quel punto, di ritorno nella loro abitazione, la coppia noterà qualcosa di strano. Al momento, però, le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano se Lia o Diego si intrufoleranno nell’appartamento di Palladini, per recuperare il tesoro, o se accadrà altro.

Un posto al sole, trama 30/12: Damiano si avvicina a Viola in modo insistente

Nel frattempo, continuerà l’amicizia fra Damiano e Viola. Nei recenti episodi della soap partenopea, la professoressa Bruni aveva preso a cuore il piccolo Renda e aveva aiutato il bambino del suo agente di scorta, facendogli ripetizioni.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, l’ex marito di Rosa aveva lasciato intendere di avere un interesse per la moglie di Eugenio, ma non si era mai dichiarato all’insegnante. La sera del 30 dicembre ci sarà un colpo di scena, perché Viola si confiderà con Angela. La figlia di Ornella sarà preoccupata per l’atteggiamento di Renda che, a detta sua, ha attenzioni insistenti nei suoi confronti.

Attualmente, però, non è chiaro se il papà di Manuel farà qualcosa in particolare, per suscitare ansia in Bruni o se siano soltanto preoccupazioni infondate, da parte di Viola.

Un posto al sole, puntata 30/12: Chiara vuole andare alla festa di Alice e Nunzio si oppone

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Nunzio ha tradito la sua fidanzata con Alice.

Il cuoco di Caffè Vulcano è rimasto affascinato dalla spensieratezza della nipote di Marina e ha mantenuto i piedi in due scarpe, continuando ad avere una relazione parallela. Nell’episodio del 30 dicembre, Cammarota avrà un bel problema da risolvere, perché Petrone vorrà festeggiare l’ultimo dell’anno, insieme ad Alice, prendendo parte alla festa organizzata dalla cameriera. A quel punto, il figlio di Franco Boschi sarà contrario e, quindi, tenterà di dissuadere la sua compagna e proverà a convincerla a fare altro. Al momento, le anticipazioni della soap partenopea non chiariscono se Chiara e Alice festeggeranno insieme e la giovane Petrone scoprirà il tradimento del suo fidanzato.