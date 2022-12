Al Grande Fratello Vip 7, lunedì 19 dicembre, Alfonso Signorini ha annunciato ai telespettatori che Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno gli opinionisti per quattro puntate al posto di Sonia Bruganelli. Su Twitter, Soleil ha così pubblicato un tweet in cui ha ironizzato su quale sarà la reazione del suo ex Luca Onestini quando sentirà la sua voce provenire dallo studio Mediaset.

La stoccata di Sorge

Dopo essere stata ufficializzata come opinionista insieme a Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge ha lanciato una frecciatina al suo ex Luca Onestini.

Nello specifico, l'influencer italo-americana ha pubblicato uno scatto in cui sono presenti lei e il collega Pierpaolo (fidanzato di Giulia Salemi). Nella didascalia Sorge ha chiosato: "First reaction shock". In un secondo tweet, la diretta interessata ha aggiunto: "Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista".

Il duo Pretelli-Sorge è stato scelto al posto di Sonia Bruganelli. La produttrice romana sarà infatti assente per quattro puntate del Grande Fratello Vip 7, poiché per le festività natalizie si recherà insieme al marito Paolo Bonolis a New York per vedere il nipotino nato da pochi mesi.

Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista 🤣🤣🤣🤣 JK LOLLLL — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) December 20, 2022

Che cos'è successo tra Soleil e Luca Onestini?

Perché Soleil Sorge si è domandata quale sarà la reazione di Luca Onestini quando verrà a conoscenza che sarà lei l'opinionista del Reality Show per quattro puntate?

Per chi non lo sapesse, Soleil e Luca hanno avuto una relazione in passato che è finita nel peggiore dei modi. Onestini in veste di tronista di Uomini e Donne decise di uscire dal dating show con la corteggiatrice italo-americana. Pochi mesi dopo però, Luca partecipò al Grande Fratello Vip 2. Durante il periodo di "reclusione" nella casa di Cinecittà, Soleil venne avvistata con Marco Cartasegna (tronista insieme a Luca Onestini).

Ovviamente i due si sono lasciati e da quel momento non corre buon sangue. Basti pensare che Luca sarebbe dovuto entrare lo scorso anno al Grande Fratello Vip 6, ma decise di declinare l'offerta perché Sorge era una concorrente.

Il commento di alcuni utenti del web

Nel frattempo, sui social alcuni fan di Soleil Sorge stanno già pregustando il momento in cui Luca Onestini verrà giudicato dalla sua ex.

Su Twitter, un utente ha commentato: "Devi sgamarlo, ti prego". Un altro utente ha affermato: "Ti prego asfaltalo, perché sta denigrando Nikita inventando discussioni che neanche ci sono state". Un telespettatore ha ironizzato: "Pensa alla reazione di quelli che ti guardano da casa sul divano".

Tra i vari utenti, c'è chi ha ironizzato sul fatto che Onestini si fingerà trasparente mentre un altro utente ha chiosato: "Ho già i pop corn pronti".