Ida Platano rivede Armando Incarnato dopo Uomini e donne. L'ex dama siciliana in questi giorni ha postato dei contenuti social in cui è apparsa in compagnia del cavaliere napoletano ancora presente nel cast del trono over, alla ricerca del grande amore della sua vita.

Alla cena era presente anche Alessandro Vicinanza, attuale compagno di Ida e nel corso della serata, Armando non si è fatto problemi a stuzzicare il cavaliere che ha rapito il cuore della sua amica speciale Ida.

Prosegue la love story tra Ida e Alessandro fuori da Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo la fine della sua esperienza a Uomini e donne e la conseguente scelta finale che l'ha portata a viversi la sua storia d'amore con Alessandro, Ida Platano ha cercato di mantenere dei buoni rapporti con alcuni dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Questo è il caso di Armando, il cavaliere che da sempre si è professato amico della dama siciliana, tanto da darle più volte dei consigli in merito alle sue tormentate e turbolente storie d'amore, in primis quella con Riccardo Guarnieri.

Ida e Armando si sono rivisti a cena, assieme anche ad Alessandro, ed hanno avuto modo di trascorrere un po' di tempo insieme lontani dai riflettori mediatici della trasmissione di Canale 5.

Armando rivede Ida Platano a cena dopo U&D

Nei filmati che sono comparsi sui social dei vari protagonisti di Uomini e donne, Armando ha ammesso ancora una volta di essere stupito dal fatto che la relazione tra Ida e Alessandro stia procedendo nel migliore dei modi.

Il cavaliere aveva dei seri dubbi in merito all'esito di questa love story, credendo che Alessandro non potesse essere la persona giusta per la sua amica.

Alla fine, invece, a distanza di più di un mese dalla registrazione della scelta finale in trasmissione, tra Ida e Alessandro tutto sta procedendo nel migliore dei modi e la coppia si professa innamorata sempre più, ogni giorno che passa.

Armando stuzzica Alessandro durante la cena con Ida fuori da Uomini e donne

Tuttavia, nel corso dell'incontro avvenuto in questi giorni, Armando non si è fatto problemi neppure a stuzzicare il nuovo fidanzato di Ida.

Nel corso della cena, infatti, Armando ha fatto arrivare un dolce speciale per la sua amica Ida e ha ammesso di essere incurante del fatto che il suo fidanzato potesse essere geloso.

"Può anche essere che Alessandro si ingelosisca, ma a noi non ci interessa proprio", ha dichiarato il cavaliere napoletano di Uomini e donne stuzzicando così il nuovo fidanzato di Ida.

"Questa è da parte mia per te e solo per te", ha aggiunto ancora Armando rivolgendosi alla sua amica speciale, ormai ex volto del talk show pomeridiano di Canale 5.