Nina Soldano continua ad essere uno dei volti di spicco della soap Un posto al sole, dove ormai da più di un ventennio veste i panni della dark lady Marina Giordano.

In una recente intervista al "Corriere del mezzogiorno", l'attrice ha tracciato un bilancio di questa sua esperienza nel cast della seguitissima soap opera serale in onda su Rai 3 e, tra le altre cose, ha svelato che inizialmente non doveva essere ad interpretare la temutissima dark lady di Palazzo Palladini.

'Sono cresciuta grazie a Marina', parla Nina Soldano volto storico di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole prosegue con grande successo nella fascia dell'access prime time della terza rete Rai e, tra i volti di spicco, figura Nina Soldano.

L'attrice che veste i panni di Marina è costantemente al centro delle dinamiche e delle trame della soap opera in grado di appassionare ogni sera una media di quasi due milioni di spettatori, toccando anche punte del 10% di share.

"Grazie a lei sono cresciuta artisticamente", ha svelato Nina Soldano parlando della sua amatissima Marina Giordano.

"Un personaggio complesso in cui entro totalmente", ha aggiunto ancora l'attrice aggiungendo che in questi anni proprio grazie alla sua Marina, ha avuto modo di spaziare in "vari labirinti", che le hanno permesso di tirare fuori la sua poliedricità come attrice.

'Non dovevo interpretarla io', svela l'attrice di Marina nella soap Un posto al sole

E poi ancora, parlando dei suoi esordi all'interno del cast della soap, Nina Soldano ha svelato che in un primo momento non doveva essere lei a vestire i panni di Marina Giordano.

"Il personaggio di Marina non dovevo interpretarlo io ma poi, grazie al no di un'altra attrice, scelsero me", ha svelato Nina Soldano che tuttavia ha preferito non rivelare il nome dell'attrice che avrebbe dovuto fare inizialmente Marina.

"Dovevo fare Marina per otto mesi, ora sono vent'anni", ha chiosato l'attrice amatissima dal pubblico della soap opera serale in onda su Rai 3.

Marina alle prese con sua nipote Alice nelle nuove puntate di Un posto al sole

Intanto, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Un posto al sole 2022 rivelano che Marina si ritroverà a fare i conti con la presenza in città della nipote Alice, tornata a Napoli dopo un lungo periodo di assenza.

Alice è tornata a Palazzo Palladini e a ragazza ha messo gli occhi addosso al giovane Nunzio e, sebbene sia consapevole del fatto che sia felicemente fidanzato, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa.

Come si evolverà la vicenda? Alice, temeraria e decisa come nonna Marina, riuscirà a conquistare il cuore di Nunzio oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.