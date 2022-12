Edoardo Tavassi smaschera Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip e sbotta. Nel corso dell'ultima puntata serale, Antonella è finita al centro dell'attenzione dopo aver visto una clip in cui le venivano mostrati gli attacchi ricevuti in settimana da alcune sue compagne di gioco.

La concorrente è scoppiata in lacrime, ma a quanto pare il suo modo di fare non ha convinto per niente Tavassi, che ha accusato Antonella di fare la vittima della situazione.

Antonella fa sbottare Edoardo Tavassi al GF Vip

Antonella Fiordelisi continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati della settima edizione del GF Vip, costantemente al centro delle discussioni e delle liti che scoppiano in casa.

Durante l'ultimo appuntamento serale trasmesso su Canale 5, Fiordelisi ha avuto modo di vedere una clip che racchiudeva al suo interno le critiche e gli attacchi che, durante la settimana, le sono stati rivolti da alcune sue compagne di gioco, tra cui Micol e Giaele.

La ragazza è scoppiata in lacrime, accusando le altre gieffine di essere delle "ignave", perché non avrebbero il coraggio di dirle le cose in faccia.

Un modo di fare che ha spazientito Edoardo Tavassi, il quale non si è fatto problemi a smascherare Antonella, tacciandola di vittimismo.

'Finto vittimismo, ha rotto', Edoardo smaschera Antonella al GF Vip

"Con questo finto vittimismo ha rotto", ha sbottato Tavassi durante un momento di pausa della puntata serale del GF Vip.

"Vorrei sapere se in Italia c'è qualcuno che crede a questa pagliacciata", ha sbottato ancora Edoardo Tavassi, che a quanto pare non tollererebbe più i modi di fare di Antonella.

Intanto, al termine dell'appuntamento serale di questa settimana con il GF Vip, c'è stato spazio per un nuovo confronto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria.

In settimana i due fidanzati avevano scelto di dirsi addio e intraprendere due strade differenti, visto che i litigi e le incomprensioni continuavano a farla da padrone nel loro rapporto.

Edoardo e Antonella: nuovo chiarimento dopo la diretta del GF Vip

Ieri sera, complice anche un chiarimento cercato da Alfonso Signorini nel corso della diretta serale del reality show di Canale 5, i due sono tornati a parlarsi.

Edoardo ha pianto per Antonella e ha ammesso di essere stato particolarmente male in questi giorni in cui ha dovuto prendere le distanze dalla ragazza.

Un confronto che è stato caratterizzato anche da un bacio che, a questo punto, sembra aver spazzato via le incomprensioni tra i due vipponi, pronti nuovamente a riprendere in mano le redini del loro legame e del loro rapporto all'interno della casa più spiata d'Italia.