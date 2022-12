Sonia Bruganelli lascia il cast del Grande Fratello Vip 7 per quattro puntate. A inizio stagione l'opinionista aveva annunciato che a ridosso del periodo natalizio non sarebbe stata presente in studio per viversi le feste insieme alla sua famiglia.

Il magazine The Pipol ha confermato che Sonia lascerà il programma per quattro puntate ed ha ipotizzato un ritorno in scena di Adriana Volpe, opinionista della passata edizione, nemica giurata di Bruganelli.

Sonia Bruganelli lascia il cast del GF Vip per quattro puntate

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 proseguirà senza sosta per tutto il periodo delle feste natalizie.

Il Reality Show però, a partire dalla prossima settimana, tornerà ad andare in onda con una singola puntata serale su Canale 5. Anche a gennaio il Gf Vip non avrà la doppia puntata.

La messa in onda resta confermata di lunedì sera, mentre al sabato non ci sarà più spazio per i raddoppi settimanali.

Orietta Berti sarà presente in tutte le puntate del reality show, anche quelle trasmesse durante il periodo natalizio, ma lo stesso non sarà per Sonia Bruganelli.

Cambio opinionisti al Grande Fratello Vip: Orietta Berti resta, Sonia Bruganelli lascia per un po'

La moglie di Paolo Bonolis, già all'inizio della settima edizione del reality show, aveva annunciato che durante il periodo delle feste di Natale si sarebbe assentata per godersi il periodo delle feste insieme alla sua famiglia.

Alla fine sarà proprio così: Sonia Bruganelli lascerà il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini per quattro puntate.

Chi prenderà il suo posto nel corso delle prossime settimane, giudicando le vicende dei vipponi assieme a Orietta Berti?

Il magazine The Pipol ha fatto il nome di Adriana Volpe, già opinionista della passata edizione del reality show condotto da Signorini, acerrima nemica di Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe al posto di Sonia Bruganelli al GF Vip? Ecco la verità

Recentemente sui social Adriana Volpe si è mostrata felice e sorridente a Cortina insieme ad Alfonso Signorini. I due hanno partecipato a un evento, al quale era presente anche Alex Belli, un altro protagonista della passata edizione del GF Vip.

Da qui l'ipotesi che il conduttore del reality show Mediaset potesse puntare di nuovo sulla conduttrice, attualmente tra le ospiti fisse de La vita in diretta, come possibile opinionista in studio al posto di Sonia Bruganelli.

Ma qual è la verità? A fare chiarezza è stata proprio Adriana Volpe, che sui social ha smentito tale indiscrezione: "Non sostituisco nessuno, come già detto quando andai ospite al GF".