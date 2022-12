Nelle ultime ore, Antonella è finita nel mirino di molti concorrenti del Grande Fratello Vip: l'imitazione offensiva che la ragazza ha fatto di Oriana, non è piaciuta né dentro né fuori la casa di Cinecittà. Giaele ha espresso un teoria piuttosto interessante sull'atteggiamento di Fiordelisi, che con tutte le donne che si avvicinano ad Antonino ha scontri e forti discussioni: secondo De Donà, la ragazza proverebbe fastidio nel vedere altre flirtare con Spinalbese.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Sono giornate difficili quelle che Antonella sta vivendo tra le mura del Grande Fratello Vip: la 24enne, infatti, è al centro delle critiche per alcuni comportamenti che ha assunto soprattutto nei confronti di Oriana nell'ultimo periodo, ovvero da quando è finita la loro amicizia.

La schermitrice ha imitato la venezuelana per un gioco proposto dagli autori, ma l'interpretazione che ha fatto della coinquilina alla maggior parte degli spettatori è sembrata volgare, eccessiva e soprattutto offensiva.

Anche Edoardo non ha apprezzato il siparietto della fidanzata e ha fatto sapere che non vuole una persona come lei affianco: "Basta, è finita. Me ne fa una al giorno e io sono stufo".

Il parere dell'inquilina del Grande Fratello Vip

Oriana è rimasta piuttosto calma davanti all'imitazione poco lusinghiera che Antonella le ha fatto, anche se dopo ha informato le compagne d'avventura che intende "vendicarsi" per farle capire che con lei non può scherzare in quel modo.

La tensione tra Fiordelisi e Marzoli, dunque, è alle stelle e uno dei motivi è il legame che entrambe hanno instaurato con Antonino all'interno della casa.

Giaele, che ha avuto a che fare con tutti i protagonisti di questa storia, nelle scorse ore ha espresso una teoria molto interessante sul perché si sarebbe arrivati a questa situazione, soprattutto da parte dell'influencer di Salerno.

"Io penso che lei attacca tutte quelle che si avvicinano ad Antonino, facci caso. Lo fa per fastidio, ma non perché le piace", ha fatto sapere De Donà in una recente chiacchierata con la venezuelana.

"Lei non lo ha avuto, quindi non vuole che lo abbiano le altre", ha aggiunto la ragazza tra le mura di Cinecittà lo scorso 15 dicembre.

Antonella, dunque, si scontrerebbe con tutte le donne che legano con Spinalbese per una forma di "gelosia" dovuta al flirt che non è riuscita ad avere col parrucchiere all'inizio dell'avventura al Grande Fratello.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Quella di De Donà è solo una teoria, però è un dato di fatto che Antonella ha litigato con tutte le concorrenti alle quali si è avvicinato Antonino nei primi tre mesi di permanenza tra le mura di Cinecittà.

Ginevra, Giaele e poi Oriana sono finite nel mirino dell'influencer poco dopo essere state accostate a Spinalbese: un parere piuttosto condiviso anche dai telespettatori, è che Fiordelisi aveva puntato il parrucchiere all'inizio del programma ma, non venendo corrisposta, ha spostato le sue attenzioni su Edoardo Donnamaria.

La ragazza ha sempre parlato di un'amicizia che la lega all'ex di Belen, ma anche il suo attuale fidanzato continua ad essere geloso del feeling che ha con l'altro inquilino della casa.

A creare chiacchiericcio, poi, nelle ultime ore è stata l'imitazione che Antonella ha fatto di Oriana in confessionale: lo stesso Antonino ha confidato a Giaele di essersi imbarazzato tantissimo quando la 24enne lo "pressava" interpretando la sua ultima fiamma.

Quello che è accaduto all'interno dell'unica stanza dove non ci sono le telecamere, non è ancora stato trasmesso in tv: le immagini dovrebbero essere mostrate o nel daytime del 16 dicembre o nella puntata in diretta di sabato 17.