Martedì 13 dicembre, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono usciti momentaneamente dalla casa di Cinecittà per effettuare un servizio fotografico di Natale. Nella tarda serata di ieri, Daniele Dal Moro ha confidato a Giaele De Donà di avere ascoltato una conversazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Secondo la versione dell'imprenditore, Antonella avrebbe chiesto al fidanzato di "abbassare le ali". La conversazione sarebbe avvenuta senza microfoni, nel momento in cui i "vipponi" stavano facendo le foto.

La versione di Daniele Dal Moro

In occasione delle festività natalizie, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono stati chiamati in causa per effettuare un servizio fotografico. Con tutta probabilità la copertina sarà del prossimo numero del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Nel momento in cui i "vipponi" sono usciti dalla Casa per scattare le foto, si sono ritrovati senza telecamere e senza microfoni. Nella tarda serata di ieri, Daniele si è ritrovato nel cortiletto a parlare con Giaele. Il 32enne di Verona parlando di Antonella Fiordelisi ha rivelato una presunta frase detta dalla 24enne ad Edoardo Donnamaria. Secondo quanto riportato da Dal Moro, Antonella avrebbe messo in guardia il fidanzato: "Te lo dico senza microfoni, vedi di non fare così.

Tu non sai chi sono io, abbassa le ali".

Dal momento che non c'è alcuna prova della presunta conversazione avvenuta tra Antonella ed Edoardo, si tratta solo di una supposizione di Daniele Dal Moro. Tuttavia, non è escluso che nella prossima puntata del Reality Show non venga trattato l'argomento.

Daniele "Prima fuori (nel servizio fotografico) diceva. "Adesso te lo dico senza microfoni; vedi di non fare così, tu non sai chi sono abbassa le ali"

Poveri donnalisi che credono a tontonella HAHA

Il commento di alcuni utenti del web

Le dichiarazioni di Daniele Dal Moro riguardanti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, non sono passate inosservate ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, un utente non ritenuto credibili le affermazioni di Daniele: "Non ci credo. Lo dice perché vuole vincere al televoto". Un altro utente ha definito il tutto imbarazzante. Un fan del programma ritiene che Daniele abbia solo gettato fango su Antonella per strategia. Infine, un altro ha sostenuto che nonostante tutto Edoardo Donnamaria tornerà sempre tra le braccia di Antonella.

'Donnalisi' ai ferri corti

La conoscenza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento di difficoltà.

Tutto è iniziato nella 22^ puntata, quando Fiordelisi ha riferito di essere infastidita per la vicinanza di Edoardo ad Oriana. Sebbene Donnamaria abbia spiegato che la coinquilina sudamericana è solo un'amica, Antonella ha "minacciato" di avvicinarsi nuovamente ad Antonino Spinalbese.

Da quel momento la coppia ha cercato di trovare un punto d'incontro, ma invano.