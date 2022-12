Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda giovedì 15 dicembre, Stefania si sfogherà con Irene e le confesserà di essere indecisa sulla partenza per gli Usa. A tal proposito Marco intanto prenderà una decisione importante, ovvero pare disposto a rinunciare al lavoro a Washington per restare accanto alla sua ragazza.

Ludovica intanto annuncerà alla contessa il proprio rientro a Milano, mentre la stessa Adelaide tornerà al circolo a "testa alta". Vittorio e Matilde si concederanno infine un momento da soli.

Stefania si sfoga con Irene ne Il Paradiso delle Signore

La discussione avvenuta tra Gloria e Veronica avrà delle ripercussioni anche sull'umore di Stefania. La figlia di Ezio sarà molto preoccupata per sua madre e sarà indecisa sul suo trasferimento. Infatti, Stefania è in procinto di partire per gli Stati Uniti insieme al suo fidanzato, ma i problemi della sua famiglia potrebbero compromettere il suo sogno.

Così, la giovane Colombo si sfogherà con l'amica Irene e le confesserà di non essere pronta a lasciare la sua famiglia in un momento così delicato e quindi di essere indecisa se partire o meno per gli Stati Uniti.

A questo punto, Vittorio, Matilde, Veronica e Ezio escogiteranno un piano affinché la giovane venere possa tranquillizzarsi e partire per realizzare i suoi sogni insieme al fidanzato.

Marco pronto a rinunciare al lavoro a Washington per Stefania

Dopo un un difficile periodo nel mondo del giornalismo, Marco è recentemente riuscito finalmente a trovare una buona proposta lavorativa per un importante editore americano.

Tuttavia, quando Stefania confiderà al suo fidanzato i problemi che sta vivendo la sua famiglia, il nipote di Adelaide affermerà di essere disposto a rinunciare alla proposta lavorativa a Washington per restare accanto alla ragazza.

Ludovica annuncia il proprio ritorno a Milano

Intanto, la contessa Adelaide dopo aver ricevuto la visita di Vittorio e l'incoraggiamento da parte dei suoi familiari, deciderà di presentarsi al circolo a testa alta e sarà decisa a combattere per i suoi desideri. Durante la serata in suo onore, Adelaide riceverà una missiva da una persona a lei molto cara: Ludovica.

Quest'ultima annuncerà il suo ritorno a Milano.

Nel contempo, Matilde e Vittorio si concederanno un momento per restare da soli e parleranno delle loro situazioni sentimentali. Infine, Stefania apprenderà che il suo ragazzo ha rinunciato al suo sogno per lei.