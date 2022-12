Nella casa del Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon, nel corso di una sessione di manicure in zona beauty con Patrizia Rossetti nella mattinata di questo venerdì 16 dicembre, ha voluto raccontare alla coinquilina del confronto avuto con Luca Onestini il giorno precedente. "Ero stufa della pesantezza che sentivo nell'aria, quindi mi sono alzata e ho detto ciao", ha confidato.

La modella ha spiegato che credeva di non avere il coraggio di riuscire ad affrontare Luca, pertanto ha deciso di scrivergli una lettera nella quale ha esposto i propri timori.

Patrizia a Nikita: 'Tu sei stata sincera'

Luca Onestini ha letto le parole scritte da Nikita Pelizon e, successivamente, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono confrontati: i due giovani non sono, però, riusciti a giungere ad un vero e proprio chiarimento.

Quindi nelle ore successive Nikita ha raccontato a Patrizia Rossetti che Onestini le ha detto di non sapere bene come comportarsi. La conduttrice, riguardo al rapporto fra Luca e Nikita, ha detto che non si tratta di una semplice, aggiungendo: "Tu sei stata sincera".

Il confronto fra Luca Onestini e Nikita Pelizon

Luca Onestini e Nikita Pelizon si erano un po' allontanati l'uno dall'altra negli ultimi giorni. Nella giornata di ieri, 15 dicembre, poi l'ex tronista di Uomini e Donne ha letto, da solo, in piscina, la lettera che la modella gli ha scritto.

In seguito, la ragazza si è avvicinata a lui per discutere sul loro rapporto. In maniera sincera, Onestini ha sottolineato di non sapere bene che cosa fare, apparendo in chiara difficoltà. L'influencer ha aggiunto che i due si sono sempre detti di viversi il loro rapporto con serenità e spontaneità; per cui non ha compreso la scelta di Nikita di compiere un passo indietro.

La modella ha replicato affermando, in modo piuttosto triste, che intende tutelarsi.

Luca ha quindi continuato a chiedere risposte, perché non sapeva come comportarsi per rispettare la sua richiesta. La 28enne ha voluto ricordare di aver vissuto dei momenti intensi con lui: tutti gli attimi e le esperienze condivise insieme rimarranno nel suo cuore.

L'ex tronista ha, però, fatto notare delle incongruenze nelle parole di Nikita spiegando che, fin quando lei non si schiarirà le idee, lui non sarà in grado di sapere che tipo di atteggiamenti avere nei suoi confronti. La modella ha poi replicato evidenziando che più si affeziona e più aumenta il suo sentimento nei confronti di Luca.