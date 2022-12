Giovedì 22 dicembre, Edoardo Donnamaria è stato protagonista di un episodio. Alcune persone si sono dirette all'esterno della casa del Grande Fratello Vip 7 e hanno consigliato al giovane volto di Forum di stare attento ad Edoardo Tavassi. Sui social, alcuni utenti sono convinti che Tavassi voglia mettere i bastoni tra le ruote ai "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Donnamaria e Fiordelisi).

Urla fuori dalla casa da parte dei fan di Donnamaria

Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Alberto De Pisis si trovavano in cortiletto quando hanno ascoltato delle urla provenire dall'esterno della casa.

Nel dettaglio, alcune persone hanno cercato di attirare l'attenzione di Donnamaria: "Edo, stai attento a Tavassi". Probabilmente il messaggio all'indirizzo del 28enne romano è riferito al discorso fatto da Tavassi al suo amico qualche giorno fa. Edoardo aveva consigliato al suo amico di riflettere bene sul discorso di sua mamma, in cui le faceva capire che non lo vedeva sereno all'interno del programma.

Ma qual è stata la reazione di Edoardo Donnamaria alle urla? Il diretto interessato con ironia ha affermato: "Fratè, stai attento perché se usciamo ti picchio". Il tutto si è svolto in clima assolutamente goliardico. Pochi istanti dopo la regia ha alzato il volume della musica, visto che i concorrenti del Grande Fratello Vip non possono affatto ricevere consigli provenienti dall'esterno della casa.

“EDO, STAI ATTENTO A TAVASSI”

EdoD: “Fratè stai attento te, che se usciamo di qui ti ammazzo di botte”

MI PISCIO PER COME LORO IRONIZZANO SU QUESTA RACCOMANDAZIONE DEI FAN DEI DONNACRISI#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/g4DPGrLzRw — ♡༄ puff (@4gaiia) December 22, 2022

La reazione di alcuni utenti del web

Le urla all'indirizzo di Edoardo Donnamaria non sono passate inosservate ai telespettatori di Mediaset Extra.

Come spesso accade in questi casi, il pensiero dei telespettatori è apparso piuttosto contrastante: da un lato c'è chi ha criticato il messaggio rivolto a Donnamaria, mentre dall'altro c'è chi ha condiviso l'avvertimento al giovane volto di Forum. Su Twitter, un utente ha scritto: "Mi viene da ridere per come Donnamaria ha ironizzato sulla raccomandazione".

Un utente invece crede che Donnamaria abbia messo in atto una strategia: "Edoardo non mi convince per niente". Un altro telespettatore del Reality Show ha criticato chi ha fatto la raccomandazione: "Tu pensa come stanno queste che guardano il programma". Tra i vari utenti, c'è anche chi ha criticato Micol per come abbia cercato di cambiare il messaggio.

Nella casa, Tavassi ha cominciato a frequentare Micol Incorvaia (ex fiamma di Donnamaria). Per questo motivo alcuni fan del programma sono convinti che Micol stia influenzando Tavassi per farlo litigare con Antonella Fiordelisi (attuale fidanzata di Donnamaria). Fino ad oggi, però, entrambe gli Edoardo hanno dimostrato di avere costruito un'amicizia solida.