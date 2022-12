L'appuntamento con il Grande Fratello Vip torna in onda sabato 10 dicembre con una nuova puntata speciale trasmessa in diretta su Canale 5.

Eccezionalmente per le prossime due settimane, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda con la doppia puntata serale in prime time (il Gf Vip passerà al sabato il 10 e il 17 dicembre) e i colpi di scena non mancheranno, anche se sabato non ci sarà nessuna nuova eliminazione dal cast.

Torna la doppia puntata serale del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che sabato 10 dicembre verrà trasmesso un nuovo appuntamento in diretta con il reality show, in programma come sempre dalle 21:30 circa.

Trattasi di una puntata speciale che andrà ad aggiungersi a quella di sabato 17 dicembre: eccezionalmente per queste settimane, Mediaset ha scelto di ripristinare la doppia puntata serale che era stata sospesa in occasione dei Mondiali di calcio.

Di conseguenza sabato sera il GF Vip dovrà vedersela contro una partita dei Mondiali, mentre sabato 17 dicembre dovrà sfidare la prima finale di Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Non ci sarà un nuovo eliminato: anticipazioni Grande Fratello Vip del 10 dicembre

In attesa di scoprire quale sarà la risposta del pubblico per questa collocazione speciale del GF Vip al sabato sera, le anticipazioni del 10 dicembre rivelano che ci sarà spazio per l'esito del televoto settimanale, che tuttavia non porterà a nessuna nuova eliminazione dal cast.

I due vipponi che al termine della passata puntata sono risultati maggiormente votati dai concorrenti sono Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro.

I due inquilini della casa di Cinecittà, nel corso della diretta di sabato sera, scopriranno il loro destino: uno sarà il preferito della settimana, mentre l'altro finirà direttamente al televoto della prossima puntata, dove ci sarà una nuova eliminazione dalla casa.

Tra i due concorrenti in nomination, colui che sembra avere maggiori chance di vincere questo televoto è l'ex tronista Daniele Dal Moro.

Ginevra pronta a tornare nella casa del Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire il verdetto finale del pubblico, l'appuntamento con il GF Vip tornerà in onda anche lunedì 12 dicembre su Canale 5.

Anche in questo caso si tratta di una puntata particolarmente attesa dal pubblico, dato che ci sarà spazio per il rientro in casa di Ginevra Lamborghini.

L'ex concorrente, squalificata dopo la bufera sul caso Marco Bellavia, tornerà in casa come guest star della settimana e ritroverà così il suo amico speciale Antonino Spinalbese.