Le anticipazioni che circolavano in rete sulla puntata di U&D del 7 dicembre, parlavano del ritorno in studio di Ida e Alessandro. In realtà, l'ultimo appuntamento settimanale con il dating-show è stato dedicato alle turbolente conoscenze di Gemma Galgani e Biagio Di Maro. L'ospitata di Platano e Vicinanza, dunque, è rimandata a dopo il ponte dell'Immacolata: salvo cambi di programma, la coppia dovrebbe essere protagonista lunedì 12/12.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

C'è un po' di delusione tra gli spettatori di U&D per quello che è andato in onda mercoledì 7 dicembre: in tantissimi, infatti, si aspettavano di assistere al ritorno agli Elios della "regina" del Trono Over.

Da settimane, infatti, circolano anticipazioni sull'ospitata di Ida e Alessandro in una registrazione, proprio quella che è stata trasmessa in tv a partire da oggi.

Le tematiche che sono state affrontate nell'appuntamento odierno, però, non riguardavano neppure lontanamente la discussa coppia, che dunque sarà protagonista della puntata di lunedì 12 (giovedì 8 e venerdì 9 il dating-show non va in onda per il ponte dell'Immacolata).

Gli spoiler delle uniche riprese alle quali Platano e Vicinanza hanno partecipato da quando si sono fidanzati, fanno sapere che non sono mancate le discussioni con Riccardo per un messaggio che quest'ultimo ha inviato alla ex dopo il suo addio al programma.

Guarnieri si è anche messo a piangere quando ha visto i piccioncini ballare affiatati al centro della pista, dopodiché ha preferito andare dietro le quinte e non è più rientrato.

Le sfuriate di Maria a U&D

Anche se si diceva che l'ospitata di Ida e Alessandro a U&D sarebbe andata in onda oggi, 7 dicembre, la puntata ha riguardato altro e quindi questo attesissimo ritorno è slittato di qualche giorno. Il racconto di come vanno le cose tra Platano e Vicinanza, dunque, sarà proposto ai telespettatori lunedì prossimo.

Questo rinvio è dovuto alle altre tematiche che Maria De Filippi ha voluto affrontare all'inizio dell'appuntamento odierno.

Tutta la prima parte, per esempio, è stata dedicata alla turbolenta rottura tra Gemma e il suo ultimo spasimante. La dama ha ascoltato per caso una conversazione che Mario stava avendo con Alessandro in treno (aveva dimenticato di chiudere la telefonata) e ha scoperto che tutto l'interesse che diceva di provare non sarebbe reale.

La conduttrice, dopo aver sentito i due litigare per quasi un'ora, ha invitato il cavaliere a riflettere sulla sua permanenza nel cast: "Non credo sia il caso che rimani", gli ha detto.

La difesa a Silvia a U&D

La seconda parte della puntata di U&D di mercoledì 7/12, invece, ha avuto come protagonista Biagio, che ha fatto arrabbiare Maria mettendo in dubbio la sincerità di Silvia.

Nel sentire l'ostinazione con la quale il napoletano ribadiva che se lui e la dama sono andati oltre è perché l'hanno voluto entrambi, De Filippi ha sbottato: "Ma capisci che lei voleva una storia d'amore e non un rapporto intimo?" (la conduttrice ha usato termini più "colorati" per descrivere la situazione).

Di Maro ha fatto orecchie da mercante e ha continuato a dirsi apposto con la propria coscienza.

La presentatrice del dating-show, però, l'ha rimproverato perché secondo lei avrebbe illuso la donna facendo leva sul suo passato difficile e doloroso.

"Hai speculato sulla morte di suo marito, questo è grave. Dovresti vergognarti", ha detto Maria con un tono di voce decisamente alterato.

Biagio non ha replicato e ha abbassato lo sguardo mentre Silvia si commuoveva e lasciava lo studio in evidente imbarazzo.