Il Paradiso delle Signore, la soap opera di successo ideata da Giannandrea Pecorelli e ambientata nella Milano degli anni Sessanta continua ad appassionare milioni di spettatori con la settima stagione.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda venerdì 16 dicembre, Adelaide non informerà Marcello del ritorno di Ludovica. Barbieri incontrerà fortuitamente la signorina Brancia e sarà dispiaciuto con la contessa. L'abito di Maria da inserire nella nuova collezione sparirà, Vito aiuterà la Puglisi nella ricerca.

Marco e Stefania prenderanno una decisione definitiva sul loro futuro : sceglieranno di partire per gli Stati Uniti.

Gloria non sarà più disposta a finanziare l'azienda del marito, ma un evento inaspettato romperà gli equilibri: Ezio bacerà sua moglie in un momento di sconforto.

Matilde organizza una festa d'addio per Marco e Stefania

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso numero 60, Stefania apprenderà che Marco ha rinunciato all'offerta lavorativa a Washington per starle accanto durante questo difficile periodo che sta vivendo la sua famiglia. Tuttavia, la figlia di Gloria non vorrà che il ragazzo sacrifichi il suo sogno e prenderà una decisione importante sul suo futuro: Colombo partirà insieme al suo fidanzato per l'America.

Matilde organizzerà una festa d'addio al Paradiso per suo cognato e la fidanzata dove saranno presenti tutte le persone più care che vorranno salutare la coppia di scrittori prima della partenza.

Sarà un momento molto emozionante che coinvolgerà particolarmente Gloria ed Ezio.

Gloria e Ezio si baciano in un momento di sconforto

La capo commessa del Paradiso sarà molto provata dalla partenza di sua figlia nonostante sia felice ed orgogliosa di lei.

Inoltre, Gloria dovrà affrontare un altro problema che la preoccupa maggiormente: la situazione creatasi con Veronica e Ezio.

Per risolvere questa faccenda una volta per tutte, Gloria deciderà di non aiutare più Ezio con la sua attività.

Il signor Colombo non prenderà affatto bene la notizia poiché non vuole che Zanatta interferisca nella sua vita lavorativa. Così, in un momento di sconforto, un evento inaspettato cambierà gli equilibri: Gloria e Ezio si baceranno e ricorderanno i vecchi momenti.

L'abito di Maria per il Paradiso sparisce, torna Ludovica

Successivamente, Marcello incontrerà inaspettatamente Ludovica che è da poco tornata nel capoluogo lombardo. Il giovane Barbieri apprenderà proprio dall'ex fidanzata che la contessa era a conoscenza del suo rientro e che gliel'ha tenuto nascosto.

Infine, al magazzino inizieranno i preparativi per la nuova collezione, ma l'abito disegnato da Maria sparirà. La giovane Puglisi sarà disperata e si metterà alla ricerca del vestito con l'aiuto di Vito Lamantia.