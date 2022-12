Ginevra sta cercando in tutti i modi di non parlare della sua situazione amorosa all'esterno della casa del Grande Fratello Vip, ma molti concorrenti le stanno facendo "pressione" per scoprire la verità. Attilio, ad esempio, è riuscito a far ammettere all'ereditiera che il ragazzo che frequentava prima di iniziare l'avventura è ancora nella sua vita. Il giornalista ha immediatamente informato Antonino della situazione: il parrucchiere non si è scomposto più di tanto, anzi ha detto che aveva forti sospetti dopo una strana risposta data da Lamborghini qualche ora prima.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Ginevra è rientrata al Grande Fratello Vip con l'intento di creare nuove dinamiche con Antonino: tutte le volte che le è stato chiesto se fosse ancora fidanzata con Edoardo, infatti, la giovane ha risposto: "Non sono fatti vostri, non posso parlare dell'esterno".

Se davanti a Spinalbese continua a fare la vaga sulla sua situazione sentimentale, alimentando anche le speranze dei fan "gintonic" che la vorrebbero in coppia con il ligure, è ad altri vipponi che la ragazza ha raccontato la verità.

Attilio, dopo essersi confrontato con l'ereditiera, ha raggiunto il parrucchiere e l'ha subito informato di quello che ha scoperto: "Lei ci ha detto che quella roba che c'era fuori c'è ancora".

Secondo Romita, Lamborghini ha accettato di tornare nella casa non per legarsi ad Antonino ma per un riscatto personale dopo la squalifica dei mesi scorsi: "Si è presa la rivincita per quella brutta uscita".

Il silenzio della protagonista del Grande Fratello Vip

Attilio ha anche sostenuto che Ginevra gli avrebbe fatto capire che sarebbe meglio non parlare del suo fidanzato, altrimenti il gioco con Spinalbese verrebbe meno.

Antonino ha reagito in maniera piuttosto tranquilla alla confidenza di Romita, anche perché ha detto che alcuni comportamenti di Lamborghini non gli sono stati chiari dal primo giorno che ha rimesso piede tra le mura di Cinecittà.

"Oggi stavo parlando del fatto che si fosse lasciata e lei ha detto -no, non...- ma non sono andato avanti col discorso", ha fatto sapere l'ex di Belen.

Anche il concorrente del Grande Fratello Vip, dunque, ha capito che l'ereditiera è ancora legata alla persona che frequentava quando ha debuttato nella casa più spiata d'Italia a settembre, solo che non lo dice apertamente per portare avanti un "siparietto" che sarebbe il motivo principale per il quale è stata fatta rientrare come ospite.

Il chiarimento prima del ritorno al Grande Fratello Vip

Prima di tornare nella casa del Grande Fratello Vip, Ginevra ha rilasciato un'intervista per ribadire che non si dichiarerà ad Antonino nel corso della settimana che trascorrerà a Cinecittà come ospite.

Attilio ha concluso il suo discorso a Spinalbese dicendogli che l'ereditiera gli avrebbe fatto la seguente confessione: "Quella roba lì non si è chiusa e il nostro rapporto continua così com'è, da dove si è interrotto prima di uscire".

Solamente ad Antonino, dunque, Lamborghini non avrebbe ancora confermato di essere fidanzata e che tra loro non potrà accadere nulla di sentimentale.

"Sono qui per portare un po' di leggerezza, non voglio prendermi nulla", ha ripetuto più volte la sorella di Elettra quando le è stato chiesto se si intrometterà mai nel tira e molla tra il parrucchiere e Oriana.

Sono passati circa tre giorni da quando Ginevra ha rimesso piede nella casa e tra lei e l'ex di Belen ci sono stati solo scambi di battute, abbracci e comportamenti identici a quelli che avevano quando si sono conosciuti la prima volta davanti alle telecamere.