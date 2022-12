Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana, creata da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate dal 19 al 23 dicembre riportano che Armando Ferraris non sarà al corrente del bacio tra Ezio e Gloria, in quanto la capo commessa preferirà non rivelargli tale novità. Ferraris, al contempo, scoprirà qualcosa su Vito che lo metterà in allarme, tanto che all'appuntamento tra il contabile e Maria si presenterà lui al posto della giovane sarta.

Il capo magazziniere, inoltre, vorrà vederci più chiaro e inizierà a indagare sul passato di Lamantia. Sin dai primi episodi dello sceneggiato, all'appello manca Agnese, la quale è partita alla volta di Londra per stare accanto alla figlia Tina in stato interessante. Nelle prossime puntate della soap, l'esperta sarta potrebbe mancare talmente tanto ad Armando che quest'ultimo deciderebbe di andare in Gran Bretagna soltanto per poterla riabbracciare.

Agnese potrebbe rimanere a Londra almeno finché Tina non darà alla luce il bimbo

Agnese Amato è uno dei volti storici dell'amata fiction daily di Rai 1 ma, nel corso degli episodi iniziali della stagione in essere, il suo personaggio ha dovuto fare i conti dapprima con le vessazioni della contessa Adelaide e successivamente con l'amara notizia della problematica gravidanza della figlia.

Dopo essersi licenziata dal ruolo di sarta dell'atelier meneghino ed essere stata convinta da Vittorio a tornare al Paradiso, la mamma di Salvatore si era trovata costretta a prendersi delle ferie forzate per partire a Londra per accudire la figlia Tina alle prese con una difficile gravidanza.

L'assenza di Agnese sta pesando parecchio al Paradiso, soprattutto sul modo di comportarsi di Flora nei confronti di Maria, ma il ritorno a Milano della sarta potrebbe essere ancora lontano.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, la signora Amato potrebbe tornare nel capoluogo lombardo soltanto quando la figlia darà alla luce il bimbo che porta in grembo.

Armando potrebbe andare a Londra per riabbracciare Agnese

Salvatore, specialmente i primi giorni, si era sentito totalmente spaesato senza mamma Agnese in casa e a rincuorarlo e a dargli manforte ci aveva pensato Armando.

Alla lunga però, anche il capo magazziniere potrebbe soffrire della reiterata assenza dell'amata compagna e, spinto dal desiderio di riabbracciarla, potrebbe decidere di partire alla volta di Londra.

Tale scenario è soltanto un'ipotesi ma, al contempo, ad avvallare questa eventualità c'è il grande amore che Armando e Agnese provano l'un l'altro, sentimento talmente profondo che difficilmente li vedrà stare lontani per così tanto tempo.