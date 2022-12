L'appuntamento con Il Paradiso delle signore prosegue nel 2023 e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria, protagonista di un avvicinamento con il giovane Vito Lamantia.

Eppure, il contabile del grande magazzino non è stato affatto sincero nei confronti della Puglisi, tenendole nascosto un segreto importante sul suo passato.

Occhi puntati anche su Vittorio che, nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera, si ritroverà a dover affrontare l'arrivo in città di Tancredi, marito di Matilde.

Maria e Vito sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 2023 rivelano che il feeling tra Maria e Vito continuerà a crescere sempre più e porterà così la donna a lasciarsi andare nei confronti del contabile, dopo la cocente delusione che ha subito per la fine della relazione con Rocco.

Tuttavia, anche questa nuova frequentazione è destinata a mettere in crisi la giovane Puglisi, che si ritroverà a fare i conti con delle verità amare.

Sì, perché nel corso dei prossimi episodi di questa settima stagione, verrà fuori che Vito non è stato affatto sincero al 100% nei confronti della venere e le ha tenuto nascoste delle amare verità.

Maria scopre le bugie di Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Il primo ad avere dei sospetti sul conto di Vito sarà Armando: l'uomo inizierà a dubitare sul ragazzo e nutrirà dei dubbi sul suo conto, tanto da decidere di mettersi ad indagare.

Armando intende scoprire la verità sul ragazzo e, ben presto, tutti i nodi verranno al pettine.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di questo 2023 rivelano che ben presto sarà la stessa Maria a scoprire come sono andate le cose.

Infatti, Maria smaschererà le bugie di Vito: le ha nascosto di essere quell'uomo che, in precedenza, aveva stretto un accordo con suo padre, per organizzare un matrimonio combinato proprio con lei.

Un'amara verità per Maria che si era completamente fidata di quel giovane ragazzo che, in realtà, l'ha solo ingannata.

Vittorio contro Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Insomma, un nuovo "momento no" è in arrivo per Maria così come per Vittorio Conti arriverà il momento di affrontare la notizia del ritorno in città di Tancredi, marito di Matilde.

L'uomo rimetterà piede in città e, da quel momento in poi, cambierà tutto: sì, perché Tancredi proverà a riconquistare di nuovo il cuore della sua amata Matilde e a rimettere così in piedi del loro matrimonio.

In questo modo, quindi, Tancredi diventerà il nuovo "nemico" di Vittorio Conti che, nel frattempo, si è avvicinato moltissimo a Matilde.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, a quel punto, si assisterà anche ad uno scontro tra Tancredi e Vittorio: i due si ritroveranno ai ferri corti e c'è da scommettere che non mancheranno le scintille.

Quale sarà la reazione di Matilde? Compirà una scelta definitiva tra questi due uomini? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate di questa stagione, leader negli ascolti del primo pomeriggio di Rai 1.

Quale sarà il futuro de Il Paradiso delle signore 8?

Il 2023 della soap, quindi, si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati che intanto attendono notizie anche sulla possibile ottava stagione della soap opera.

Fino a questo momento, però, la Rai non si è ancora sbilanciata sul futuro de Il Paradiso delle signore 8, così come non lo hanno fatto neppure gli attori protagonisti della serie che, per il momento, non proferiscono parola sul futuro della soap.

Eppure, dagli ascolti di questi mesi, sembrerebbe più che certo un rinnovo da parte della Rai per questo prodotto che ha saputo ridare linfa vitale alla fascia del primo pomeriggio di Rai 1, garantendo ascolti che hanno toccato anche punte del 24% di share.

A fine gennaio terminano le riprese de Il Paradiso delle signore 7

La conferma arriverà nel corso delle prossime settimane? A fine gennaio termineranno le riprese della settima stagione, dopodiché si scoprirà il futuro della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

A svelarlo è stato Emanuel Caserio, l'attore che veste i panni di Salvo Amato nella soap, rispondendo ad alcune domande di fan e curiosi che chiedevano informazioni su quando sarebbero terminare le riprese di questa stagione.

La soap opera, però, andrà avanti fino ai primi di maggio, dopodiché inizierà la lunga pausa estiva: anche quest'anno, infatti, non sono previsti gli episodi inediti nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto.

E, a quel punto, la Rai potrebbe tornare a puntare sulla soap opera spagnola "Sei Sorelle", già testata la scorsa estate nel pomeriggio di Rai 1, seppur con scarsi risultati d'ascolto rispetto a quelli de Il Paradiso.