Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 12-16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per un "ritorno" di Marta Guarnieri, la quale tornerà a farsi viva nella vita di Vittorio Conti.

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide che, in questi nuovi episodi della soap, apparirà a dir poco disperata e distrutta dall'idea di aver perso per sempre il suo amato Umberto.

Marco e Stefania, invece, si ritroveranno in crisi circa il loro futuro di coppia e metteranno in discussione la scelta di trasferirsi in America.

Vittorio Conti scopre la scelta di Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 dicembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Marta tornerà a farsi sentire.

La donna si metterà in contatto con Vittorio e gli chiederà di raggiungerla al più presto a Parigi, perché ha una comunicazione importante da fargli.

Vittorio deciderà di partire per vedere da vicino cosa sta succedendo e, una volta in Francia, scoprirà che Marta ha intenzione di chiedere l'annullamento del loro matrimonio.

La figlia del commendatore vuole mettere la parola fine al suo vincolo matrimoniale con Conti, motivo per il quale spera che Vittorio accetti la sua richiesta.

Adelaide disperata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 dicembre

Di rientro in Italia, Vittorio avrà modo di confrontarsi con Matilde e, i due soci del grande magazzino, si ritroveranno così ad analizzare le loro intricate vicende sentimentali.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana 12-16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Adelaide.

La contessa si ritroverà a dover affrontare uno dei periodi più difficili e complicati della sua vita, dopo aver saputo che Umberto Guarnieri ha spiazzato Flora con un anello di fidanzamento ufficiale.

Adelaide sarà a dir poco disperata di fronte all'idea di aver perso per sempre il grande amore della sua vita: al suo fianco ci saranno Marcello e Marco che, in questi nuovi episodi della soap, cercheranno in tutti i modi di tirarle su il morale e spronarla ad andare avanti.

Marco e Stefania si ritrovano in crisi: anticipazioni Il Paradiso al 16 dicembre

Spazio anche alle vicende di Marco e Stefania: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che le tensioni in casa Colombo tra Ezio, Veronica e Gloria, metteranno a durissima prova i due ragazzi.

Dopo aver annunciato l'imminente partenza per gli Stati Uniti D'America, Stefania avrà dei dubbi in merito, preoccupata dal clima teso che si respira tra i suoi familiari. Di conseguenza, Marco, metterà in discussione la sua nuova offerta di lavoro ricevuta a Washington.