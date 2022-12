Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano tornerà al centro dell'attenzione e lo farà perdendo le staffe in studio con un suo "rivale".

Occhi puntati anche sulle vicende di Gemma Galgani mentre, per quanto riguarda il trono classico, il tronista Federico Nicotera non ha ancora fatto la sua attesissima scelta finale in studio.

Armando sfiora la rissa con Luca: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Armando tornerà al centro dell'attenzione dopo essersi intromesso in una discussione tra Luca e Antonella.

I due protagonisti del trono over riveleranno in studio che la loro frequentazione, che ormai va avanti da un bel po' di settimane, procede nel migliore dei modi, tanto che Luca non si farà problemi ad ammettere di essersi quasi innamorato della dama.

Il racconto di questa love story da parte della coppia, porterà Armando a intervenire: i commenti del cavaliere napoletano non piaceranno per nulla a Luca.

Ben presto, infatti, il clima in studio diventerà particolarmente teso e i due cavalieri si ritroveranno ai ferri corti.

Armando perde le staffe in studio: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Armando perderà le staffe tanto che ci sarà una rissa sfiorata tra Armando e Luca.

Il motivo di questo scontro? La dama Antonella che, a quanto pare, avrebbe lasciato un segno indelebile nel cuore di Armando, tanto che il cavaliere napoletano ammetterà di pensare ancora a lei, nonostante la loro frequentazione sia finita ormai da un bel po' di tempo.

Insomma, Armando sembra non voler farsi da parte in questa situazione, nonostante Antonella sia ormai felice al fianco di Luca e i due si diranno pronti a viversi la loro storia d'amore.

Cosa succederà a questo punto? Armando riuscirà a riconquistare il cuore di Antonella oppure dovrà mettersi definitivamente l'anima in pace e voltare pagina? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.

Federico assente in studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende del trono classico: nel corso delle ultime riprese del talk show, c'è stato spazio solo per le vicende di Federico Dainese.

Grande delusione per i fan di Federico Nicotera, i quali si aspettavano di poter finalmente scoprire il nome della scelta finale del tronista.

Contrariamente a ogni tipo di aspettativa, Federico non ha proprio partecipato all'ultima registrazione di Uomini e donne. Il tronista non è stato presente in studio, così come non c'è stato spazio per le novità del percorso di Lavinia Mauro.

Per il momento, quindi, la scelta di Federico tra Carola e Alice risulta rimandata ma non si esclude che possa avvenire prima dello stop natalizio del talk show di Canale 5.

Gemma rifiuta le scuse di Mario: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Gemma Galgani: la dama torinese nelle puntate precedenti si è ritrovata ai ferri corti con il cavaliere Mario, non avendo gradito il suo atteggiamento e il modo di fare nei suoi confronti, tanto da ammettere di essersi sentita presa in giro.

Ebbene, Mario cercherà di farsi perdonare e lo farà inviando una lettera a Gemma, dove spiegherà la sua versione dei fatti dettagliatamente, sperando in questo modo di potersi riconciliare con la dama torinese.

I suoi tentativi, però, non verranno affatto apprezzati e la dama di Uomini e donne over resterà ferma sulla sua posizione, intenzionata ormai a voltare pagina e lasciarsi alle spalle questa conoscenza con Mario.