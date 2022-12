Che tra Oriana e Antonella non corra buon sangue, lo si era capito dalle accese discussioni che hanno avuto di recente nella casa del Grande Fratello Vip. Giovedì scorso,15 dicembre, però, Fiordelisi sembra aver superato il limite facendo un'imitazione volgare ed esagerata della coinquilina, un siparietto che le è costato una pioggia di critiche sia tra le mura di Cinecittà che sui social network. Un parere piuttosto condiviso dai fan del reality-show, è che la 24enne avrebbe volutamente offeso Marzoli facendone una versione provocante e poco intelligente: commenti negativi anche su Antonino per aver riso, diventando di fatto "complice" della situazione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Dopo che Orianaha dato della falsa ad Antonella per la gioia con la quale ha accolto Ginevra, Fiordelisi sembra essersi "vendicata" approfittando di un gioco proposto dagli autori. Lo scorso 15 dicembre, infatti, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dovuto imitarsi a vicenda: sono stati gli addetti ai lavori a suggerire chi doveva vestire i panni di un vippone del cast, ad Edoardo Tavassi è toccato interpretare Daniele Dal Moro mentre ad Antonino Spinalbese l'amica Giaele De Donà.

Conoscendo l'astio che c'è da qualche settimana tra Fiordelisi e Marzoli, la produzione ha chiesto alla prima di fare l'imitazione della venezuelana, con tanto di parrucca bionda e look "striminzito".

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Antonella, dunque, ha imitato Oriana per un po' di tempo ma il suo "siparietto" ha sollevato un polverone sia sui social che all'interno della casa più spiata d'Italia.

Se Marzoli si è limitata a commentare il comportamento della coinquilina definendolo pessimo e per nulla vicino al suo, i fan del Grande Fratello Vip ci sono andati più pesanti, accusando Fiordelisi di aver voluto ridicolizzare la ragazza facendone un'interpretazione volgare e svampita.

L'influencer, ad esempio, ha indossato solo un reggiseno e la minigonna (che spesso le cadeva volutamente e le telecamere hanno ripreso la sua biancheria intima): tutto questo ha fatto storcere il naso ad Edoardo Donnamaria che di recente ha dato della poco di buono alla fidanzata per come si è comportata con Antonino.

A proposito di Spinalbese, ai telespettatori non sono piaciute affatto le grasse risate che si è fatto quando Antonella in versione Oriana gli si è avvicinata e ha cominciato a provocarlo dicendo anche delle volgarità.

Gruppo contro Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Se in casa i concorrenti si sono limitati a storcere il naso e a precisare che Oriana non fa e non dice le cose che Antonella ha proposto nella sua imitazione, sui social network sono piovute critiche molto pesanti sulla sportiva.

"La vergogna e la pena che provo per lei", "Ha fatto un'imitazione imbarazzante e vomitevole", "Non ho parole per questa ragazzina", "Questa è l'esatta immagine di sé stessa", "Antonella sei una poveraccia, patetica", "Ha voluto mortificare e umiliare Oriana, non difendiamo l'indifendibile", "Con quest'imitazione ha solo umiliato sé stessa", questi sono solo alcuni dei commenti negativi apparsi su Twitter alla fine del gioco proposto dal Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata che andrà in onda sabato 17 dicembre, però, Fiordelisi non dovrà fare i conti solo con gli attacchi che arriveranno dall'esterno per il suo recente comportamento: il fidanzato Edoardo, infatti, è sempre più convinto di voler mettere fine alla relazione e nelle ultime ore ha palesato un'insofferenza nei confronti di tutto ciò che ha fatto e detto la sua dolce metà.