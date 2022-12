Lunedì 12 dicembre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la diretta, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto una nuova discussione, causata da una scenata di gelosia da parte della ragazza. La reazione della Friodelisi e la nuova scenata di gelosia, non è piaciuta a Donnamaria.

Duro scontro tra Fiordelisi ed Edoardo

Tutto è iniziato durante il momento nomination, quando Antonella, parlando con Alfonso, ha detto di essere arrabbiata con Edoardo, perchè pretende da lei determinate cose che lei fa solo per amore, tipo non abbracciare Antonino.

Tuttavia, anche lei pretende delle cose da Donnamaria, come evitare magari di abbracciare Oriana. Antonella ha continuato lo sfogo in diretta contro il suo ragazzo, dicendo: “Da domani inizierò anche io a giocare con Luca Onestini, lo farò apposta”.

Finita la puntata, c'è stata una lite tra Antonella ed Edoardo Donnamaria. Lei ha esordito dicendo: “Perchè devo portare rispetto, se tu non lo porti a me. Mi hai detto di stare lontano da Antonino, ma poi tu abbracci Oriana. Io da qui in poi inizio ad abbracciare anche altre persone, tanto non c’è problema. Farò la gatta morta con tutti. Tu con Oriana esageri, lei è qui per cercare un uomo, le pare di essere a Uomini e Donne”. Dinanzi a queste parole per la prima volta Edoardo non è rimasto in silenzio ed ha risposto ad Antonella, dicendole: “Allora sei questa, rosichi per un abbraccio.

Se sei questa, non mi piaci più”. Donnamaria ha continuato dicendo che a lui non importa se abbraccia Luca Onestini, ma se invece va da Antonino, in seguito al trascorso avuto, allora è una mancanza di rispetto. Il volto di Forum ha poi concluso dicendo: “Se vuoi rovinare il rapporto solo per un abbraccio, allora non mi piaci come persone.

Se urlo è perchè sei una cretina”.

Ascolti tv 12 dicembre 2022

La nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì’ 12 dicembre, ha visto l’eliminazione di Charlie Gnocchi, rientrato poi in gioco grazie al biglietto di ritorno e l’ingresso come ospite di Ginevra. Oltre a queste due colpi di scena, la puntata è stata ricca di emozioni, come la lettera di Mimma, la compagna di Attilio, oppure le nuove nomination.

L’appuntamento è stato seguito da 2.854.000 telespettatori, con uno share del 22.8%. Su Rai 1, il film “Il campione”, ha invece appassionato 2.365.000 spettatori, con uno share del 13.2%. A trionfare la sfida degli ascolti è stato dunque Canale 5, che segna ancora una volta degli ottimi ascolti per questa stagione del 2022/2023. La prossima puntata del reality show di Alfonso Signorini, andrà in onda sabato 17 dicembre.