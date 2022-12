Ida e Alessandro si raccontano a cuore aperto in una nuova intervista dopo l'addio a Uomini e donne. I due ormai ex protagonisti del trono over si sono raccontati in una lunga intervista concessa al portale Witty Tv, dove hanno svelato degli aspetti inediti della loro nuova vita di coppia.

Nel corso della chiacchierata, Alessandro ha svelato che sia lui che la sua attuale fidanzata sono abbastanza "irruenti" dal punto di vista caratteriale.

'Siamo tutti e due irruenti', la confessione di Ida e Alessandro fuori da U&D

Ida e Alessandro sono stati ospiti a Uomini e donne, e subito dopo nel backstage si sono raccontati in un'intervista esclusiva per WittyTv, e sono venuti fuori un po' di aneddoti e retroscena sulla loro vita di coppia fuori dagli studi del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

"Siamo tutti e due abbastanza irruenti caratterialmente", ha dichiarato Alessandro nel momento in cui gli hanno chiesto chi dei due fosse maggiormente impulsivo.

Insomma, sembrerebbe che le scintille tra Ida e Alessandro non manchino nella vita di tutti i giorni, anche se per il momento ciò non rappresenterebbe un ostacolo per il loro futuro insieme.

'Sono gelosa se guarda altre donne', la rivelazione di Ida Platano dopo la scelta

"Io sono gelosa se guarda con attenzione altre donne", ha dichiarato Ida parlando di gelosia nella coppia, aggiungendo che da quando c'è stata la scelta finale a Uomini e donne ha avuto modo di notare e scoprire anche degli aspetti inediti del carattere di Alessandro.

"Oggi che ho la consapevolezza che lei è mia sono molto geloso, non lo faccio vedere.

Lo camuffo bene", ha dichiarato Alessandro, confermando così di essere anche lui particolarmente geloso.

L'ormai ex dama del trono over ha raccontato un retroscena accaduto in queste prime settimane della sua nuova vita di coppia.

"Io sono romantica. L'ho lasciato in aeroporto, ma non vedevo l'ora di rivederlo. Allora ho subito prenotato un volo per andare a vederlo", ha raccontato Ida Platano.

'Faremo le vacanze natalizie insieme', rivela Alessandro

"Faremo sicuramente le vacanze natalizie insieme, per il futuro abbiamo previsto di scegliere una città consona per entrambi", ha svelato Alessandro, confermando che l'idea sarebbe quella di trasferirsi a Roma, la città che ha fatto da sfondo al loro grande amore.

Insomma, un futuro radioso per la coppia nata nel cast della trasmissione di Maria De Filippi e a questo punto sembrerebbe proprio che Ida Platano sia riuscita a lasciarsi alle spalle definitivamente la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri, andata avanti per cinque anni.