Sabato 17 dicembre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. La puntata è stata ricca di colpi di scena ed uno dei momenti salienti è stato il confronto in diretta tra Antonella ed Edoardo. Dopo la puntata, la vippona decide di raggiungere il ragazzo nel cortile della Casa, così da poter scambiare due chiacchiere e fare il punto della situazione.

Il confronto tra Edoardo e Antonella

Fiordelisi è andata dal suo compagno d’avventura, Edoardo Donnamaria, ha iniziato dicendo: “È vero, mi sono sentita mancare di rispetto, ma non cambia il sentimento che io provo per te”.

Incuriosito da queste affermazioni, Edoardo ha chiesto quale sentimento Antonella prova nei suoi confronti. L’ex schermitrice, delusa da questa risposta, ha ammesso di non voler mettere una pietra sopra su quanto accaduto, ma nonostante ciò, confessa di provare ancora dei sentimenti per lui e di voler chiarire la questione, dicendo di stare meglio, ma di non voler tornare a com'erano prima. A questo punto i due concorrenti del Grande Fratello Vip iniziano a confrontarsi su quanto accaduto nei giorni scorsi ed Antonella ancora una volta ha ribadito di non aver condiviso l'atteggiamento di Edoardo, il quale ha preferito fare l'orgoglioso e non comportarsi bene con lei, giocando anche troppe volte con Oriana.

Confuso e triste per la situazione creatasi, Donnamaria è scoppiato in lacrime e ha rivelato: “Io qui dentro non riesco a stare senza di te", aggiungendo che per vivere bene l'avventura al Grande Fratello, ha prima bisogno di ritrovare tranquillità con Antonella. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire se tra i Donnalisi tornerà o meno il sereno.

Ascolti tv sabato 17 dicembre

La puntata di sabato 17 dicembre ha visto l’elezione del preferito dal pubblico di Daniele Del Moro e la condanna al televoto di Attilio Romita, Sarah Altobello, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. Uno di loro, nella puntata di lunedì 19 dicembre, dovrà definitivamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Durante la diretta ci sono stati molti confronti, una nuova lettera da Mimma per Attilio Romita e l’annuncio di alcuni nuovi ingressi. L’appuntamento di Canale 5 è stato seguito da 2.104.000 telespettatori, totalizzando uno share del 16.3%. A trionfare nella sfida degli ascolti tv del 17 dicembre è stato il programma Ballando Con le Stelle, in onda su Rai 1, che ha tenuto incollati davanti al video 3.465.000 spettatori, con uno share del 26.1%. L'appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini in compagnia di Sonia Bruganelli e Orietta Berti nei panni di opinioniste, sarà lunedì 19 dicembre 2022.