La vita di Yilmaz sarà appesa a un filo nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Il ragazzo avrà un brutto incidente stradale mentre si recherà in ospedale per far visita al figlio Kerem Ali, che è rimasto vittima di un incidente domestico. Sarà Demir a salvargli la vita e a portarlo fuori dal veicolo, ma nonostante ciò le condizioni di salute del giovane saranno più gravi del previsto, al punto che potrebbe seriamente rischiare di perdere la vita.

Il gesto eroico di Demir

Prossimamente la vita di Yilmaz cambierà abbastanza repentinamente: potrà finalmente vivere il suo amore con Züleyha, in quanto Demir le concederà il divorzio.

Quindi Züleyha lascerà la villa, mentre lui il ranch di Fekeli.

Sia lui che Züleyha dovranno dire addio ai propri figli, tranne che Adnan: Kerem Ali rimarrà a vivere con la madre, mentre Leyla, per volere di Demir, continuerà a vivere con il padre. Il loro sogno d'amore inizierà con una nuova casa che Yilmaz farà costruirà appositamente per loro in una zona costiera vicino a Çukurova. La felicità, però, non durerà a lungo, a causa di un incidente domestico che vedrà coinvolto Kerem Ali.

Yilmaz rischia la vita

Il piccolo Kerem Ali cadrà dal divano e la situazione sarà particolarmente preoccupante, visto che perderà conoscenza. Müjgan lo porterà di corsa in ospedale e quando Yilmaz scoprirà quanto è accaduto, prenderà la macchina e lo raggiungerà a tutta velocità.

Lungo il tragitto il ragazzo perderà il controllo dell'auto e avrà un violento incidente stradale. Demir e Züleyha saranno testimoni dell'accaduto, visto che stavano percorrendo proprio quella strada per recarsi in tribunale per ufficializzare il divorzio. Züleyha sarà disperata, ma riuscirà ad aiutare Demir per portare Yilmaz fuori dall'abitacolo prima che l'auto esploda.

Sarà così che Demir salverà la vita a Yilmaz, perché proprio pochi secondi dopo l'auto prenderà fuoco.

La vita di Yilmaz appesa a un filo

Yilmaz verrà urgentemente trasferito in ospedale e il suo quadro clinico sarà abbastanza critico: ha perso molto sangue, la sua vita sarà appesa a un filo e avrà bisogno di un intervento di urgenza.

Züleyha non riuscirà a capacitarsi di tutto quello che le sta accadendo: in pochi istanti il mondo l'è crollato addosso e tutta la felicità acquisita è svanita.

Fortunatamente al suo fianco ci sarà Demir, che le darà il giusto sostegno e conforto. L'uomo, però, proverà a celarle il suo brutto presentimento: teme che l'incidente che ha coinvolto Yilmaz potrebbe avere delle conseguenze molto tragiche, al punto di condurre il giovane alla morte. Riuscirà Yilmaz, anche questa volta a superare tutto senza problemi?