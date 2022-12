Continua il "momento no" della coppia che i fan hanno ribattezzato "donnalisi": al Grande Fratello Vip, infatti, la tensione è alle stelle tra Antonella ed Edoardo e c'è chi è pronto a scommettere che presto si lasceranno. Il romano, ad esempio, l'altra sera ha dato della poco di buono alla fidanzata, lamentandosi ancora degli atteggiamenti provocatori che ha avuto con Antonino tempo fa. Fiordelisi, invece, è sempre più gelosa del compagno e lunedì scorso gli ha fatto una scenata per un abbraccio che ha dato alla sua "rivale" Oriana.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La storia tra Antonella ed Edoardo, è sempre più in bilico: tra scenate di gelosia, smorfie alle spalle e considerazioni non proprio lusinghiere, i "donnalisi" pare non si sopportino più. Il romano, in particolare, appare sempre più insofferente nei confronti della sua dolce metà, e l'altra sera l'ha confermato apostrofandola con parole forti e non in linea con un uomo innamorato.

Nel confidarsi con Oriana sulla sua relazione traballante, Donnamaria è arrivato al punto di dire: "Lei ha fatto la z... con Antonino tutto il giorno. Si strusciava, ci ballava, gli faceva le carezze".

Il concorrente del Grande Fratello Vip, dunque, ha dato a Fiordelisi della poco di buono ricordando il periodo in cui si avvicinava anche fisicamente a Spinalbese per farlo ingelosire.

La riflessione dell'inquilino del Grande Fratello Vip

Edoardo ha perso le staffe quando Antonella gli ha detto che per "vendicarsi" dell'abbraccio che ha dato a Oriana lei avrebbe fatto altrettanto con Luca Onestini o con Spinalbese: secondo il vippone, la compagna avrebbe un atteggiamento infantile che alla lunga lo sta stancando.

"Gliel'ho detto mille volte che mi dava fastidio quando faceva la cretina con Antonino, soprattutto perché all'inizio voleva lui", ha proseguito il romano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 14 dicembre.

"Con lui ha un passato e se lo usa per provocarmi è una cosa gravissima, simile a un tradimento", ha detto ancora Donnamaria a Marzoli.

Il protagonista del Grande Fratello Vip è apparso sempre più stanco e provato dalla relazione con Fiordelisi, tanto che molti spettatori hanno interpretato le sue confidenze a Oriana come un "antipasto" della rottura che potrebbe avvenire a breve davanti alle telecamere.

"Fino ad oggi ho sopportato di tutto, ma mi fa passare la voglia. Non ho più la spinta che avevo un tempo e, conoscendomi, non è un buon segno", ha ammesso il ragazzo tra le mura di Cinecittà.

Amori in crisi al Grande Fratello Vip

A strappare un sorriso agli spettatori del reality-show, è stata la scelta di Edoardo di confidare i suoi problemi di coppia alla persona che la sua fidanzata considera una vera e propria "antagonista".

Dopo essere state amiche per un paio di settimane, Oriana e Antonella hanno litigato e si sono accusate di falsità: la venezuelana, in particolare, si è lamentata per l'entusiasmo col quale la coinquilina ha accolto Ginevra in casa.

"Fino a pochi giorni fa la odiava, ora la ama quanto è falsa!", ha detto Marzoli nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda.

L'astio tra le due primedonne della settima edizione del format di Canale 5, però, emerge anche dalla gelosia che Fiordelisi manifesta tutte le volte che Donnamaria si avvina alla "rivale": per un solo abbraccio che Edoardo si è scambiato con l'influencer, la 24enne si è arrabbiata tantissimo.

I fan dei "donnalisi", dunque, non possono dormire sonni tranquilli perché il romano sta seriamente pensando di interrompere la relazione cominciata sotto i riflettori poco più di un mese fa.