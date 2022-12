Non è durata neppure 24 ore l'avventura di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip: il cantante è entrato nel corso della 22esima puntata e il giorno dopo, nel pomeriggio del 13 dicembre, è stato squalificato per bestemmia.

Sui social network, però, sta montando una polemica sulla presunta disparità di trattamento tra il toscano e almeno altri due concorrenti: in alcuni video di qualche tempo fa, infatti, si sentirebbero le imprecazioni di Edoardo Donnamaria e Luca Salatino, mai puniti a differenza dell'ex componente dei Pooh.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Nonostante ci sia stato un ammorbidimento nelle regole del gioco, al Grande Fratello Vip la bestemmia è sempre condannata. Ne sa qualcosa Riccardo Fogli, che è stato squalificato per un'espressione blasfema pronunciata a neanche 24 ore dal proprio arrivo.

Gli attenti spettatori hanno immediatamente intercettato e segnalato lo "scivolone" del neo concorrente, tant'è che poco tempo dopo è stato diramato il comunicato che ufficializzava la sua espulsione immediata.

Il cantante è entrato in confessionale e non ha più fatto rientro nella casa: gli altri inquilini hanno scoperto della "cacciata" del toscano leggendo un messaggio inviatogli dalla produzione nel tardo pomeriggio.

Vi è stato dispiacere tra i vip per il severo provvedimento che è stato preso nei confronti del compagno d'avventura, anche se tutti hanno concordato nel ritenerlo in linea con il regolamento che ognuno di loro ha firmato.

Le richieste del pubblico del Grande Fratello Vip

La squalifica di Riccardo Fogli, però, ha sollevato un "polverone" social sul diverso trattamento che altri concorrenti avrebbero ricevuto in situazioni simili a quella che ha portato alla "cacciata" dell'artista.

Su Twitter e Instagram, infatti, stanno circolando i video in cui si sentirebbero le espressioni blasfeme pronunciate da Edoardo Donnamaria e Luca Salatino: il primo avrebbe imprecato chiacchierando con Tavassi e Antonella in giardino, il secondo mentre cucinava.

Anche la moglie di Fogli, Karin, ha usato i social per denunciare i mancati provvedimenti nei confronti di almeno altri due protagonisti del Grande Fratello Vip che sarebbero incappati nello stesso errore di suo marito.

Un parere condiviso da una bella fetta di pubblico del reality Mediaset, dunque, è che anche i due romani avrebbero dovuto essere puniti con l'espulsione per aver detto quelle che a tanti sono parse vere e proprie bestemmie.

Il breve percorso al Grande Fratello Vip

L'avventura di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip, è stata brevissima: il cantante ha esordito nel corso della puntata del 12 dicembre (prima ha fatto finta di essere ospite e poi si è presentato nella casa con la sua chitarra scordata) e nel pomeriggio di martedì 13 è stato squalificato per l'espressione blasfema.

Visto che in tantissimi stanno chiedendo un medesimo provvedimento per Salatino e Donnamaria (protagonisti di video in cui sembrerebbero imprecare), non è da escludere che sabato prossimo venga approfondito l'argomento in diretta.

Edoardo parrebbe stufo della gelosia di Antonella: il romano non sopporta più le scenate della ragazza, che è arrivata al punto di attaccarlo per un abbraccio dato a Oriana. Parlando con i compagni, il ragazzo ha ammesso di non essere più sicuro della relazione con Fiordelisi, di non tollerare i suoi atteggiamenti infantili e di essere quasi certo che fuori dalle mura di Cinecittà la storia non durerebbe.