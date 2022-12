Le nuove puntate di Un posto al sole di gennaio 2023 si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sul "ciclone Marina Giordano", che ancora una volta sarà al centro delle trame della soap opera.

Nei prossimi appuntamenti di gennaio, anche Elena Giordano potrebbe tornare a Napoli.

Marina al centro di un nuovo intrigo nelle puntate di Upas di gennaio 2023

Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole di gennaio 2023 sono state fornite da Nina Soldano in un'intervista a NapoliClick.

L'attrice, che da venti anni presta il volto a Marina Giordano, ha svelato che il suo personaggio sarà protagonista di una nuova storia che si preannuncia decisamente intricata e ricca di colpi di scena.

Nina Soldano ha parlato di una "storia forte" che coinvolgerà ancora una volta la sua amata Marina, anche se per il momento ha preferito non fornire ulteriori dettagli e non si è sbilanciata più di tanto su quello che gli spettatori avranno modo di vedere nel corso delle puntate di gennaio 2023.

Marina coinvolta in una storia forte: anticipazioni Upas gennaio

Di sicuro l'attrice ci ha tenuto a precisare che questo nuovo intrigo sarà ancora più ricco di colpi di scena rispetto a quello che, fino a poche settimane fa, l'ha vista protagonista con il suo ex Fabrizio.

La donna ha addirittura rischiato la vita nelle mani dell'uomo, che aveva perso il lume della ragione. Cosa succederà questa volta? Marina si ritroverà per l'ennesima volta vittima del suo ex marito?

In attesa di scoprire quale sarà questo nuovo intrigo che terrà banco nel corso dei prossimi appuntamenti della soap, nel corso della stagione 2023 potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in scena di Elena Giordano, interpretata dall'attrice Valentina Pace.

Elena Giordano potrebbe tornare nelle nuove puntate di Upas 2023

In queste settimane l'interprete di Elena ha postato sui social degli scatti che la ritraggono a Napoli, in compagnia di alcuni volti noti della soap opera serale di Rai 3.

Tutto lascerebbe pensare che l'attrice sia ritornata sul set di Un posto al sole per girare le scene delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del nuovo anno.

Questo significherebbe che dopo l'arrivo in città di Alice, figlia di Elena, anche la donna potrebbe decidere di rimettere piede in città e ritrovare non solo la sua amata mamma, ma anche gli amici e familiari che non vede ormai da un bel po' di tempo.

Un ritorno che renderebbe felici i fan social della soap, che da tempo chiedevano di poter assistere al ritorno di Elena, tra i volti storici di Upas.