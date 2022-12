Ancora deve rientrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma Ginevra ha già regalato spunti di discussione ai siti di Gossip e ai telespettatori. Intervistata a Casa Chi sull'imminente ritorno tra le mura di Cinecittà, la ragazza ha precisato che il suo obiettivo non è quello di dichiararsi ad Antonino: nonostante ammetta di avere una forte intesa mentale con Spinalbese, l'ereditiera non vuole una storia d'amore con lui ma solo amicizia.

Aggiornamenti sull'ospite del Grande Fratello Vip

Mancano pochi giorni al ritorno di Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip: l'ospitata della ragazza, però, sta facendo discutere da giorni e sono in tanti a non trovarla corretta (tra questi anche Marco Bellavia, che si è detto "allibito e deluso").

Le proteste di molti spettatori, però, non impediranno a Lamborghini di portare a termine la sua "missione": la giovane, infatti, è in quarantena da qualche giorno e a breve varcherà la soglia della porta rossa. Sophie Codegoni ha intervistato l'ereditiera di recente e ha scoperto che le sue intenzioni sono opposte a quelle che gli autori del reality-show spererebbero avesse.

Quando i giornalisti di Casa Chi le hanno chiesto se stia tornando per una settimana tra le mura di Cinecittà per dichiararsi ad Antonino, Ginevra ha risposto: "No, non lo farò. Ho accettato di rientrare e vorrei portare la stessa leggerezza che c'era le prime due settimane. Ora vedo che litigano, ci sono dinamiche diverse rispetto all'inizio", ha aggiunto la sorella di Elettra.

I commenti su Giaele e Oriana al Grande Fratello Vip

Nonostante gli autori stiano spingendo ancora sui "gintonic" e sul seguito che hanno tra il pubblico, Ginevra non intende avere più di un'amicizia con Antonino. "Voglio dargli supporto e portare avanti la conoscenza. Lo vedo un po' perso e spero di aiutarlo", ha fatto sapere la ragazza a Casa Chi.

In merito ad un'eventuale flirt con Spinalbese, però, Lamborghini ha chiarito: "No, non vado a prendere niente". La cantante ha anche commentato la passione che il suo "amico del cuore" ha vissuto con Oriana all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, forse un po' a sorpresa, si è detta solidale con la venezuelana.

"Anche a me è capitato di vivere una passione e poi subire una battuta d'arresto.

Sono dalla parte delle donne, e infatti vorrei riavvicinarmi anche a Giaele", ha detto ancora l'ex concorrente che a partire da lunedì 12 dicembre sarà ospite del reality-show per una settimana.

I nomi dei possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Ginevra ha commentato anche il comportamento di Antonella, con la quale ha discusso a distanza più volte da quando è stata squalificata. Nonostante creda al rapporto d'amicizia tra Fiordelisi e Antonino, l'ereditiera è convinta che la giovane subisca un po' il fascino di Spinalbese e per questo gli darebbe ragione spesso e volentieri andando anche contro il fidanzato Edoardo. Se Lamborghini sarà ospite per una sola settimana, altri personaggi famosi stanno per entrare nella casa per rimanerci.

Il giornalista Maggio, ad esempio, nelle ultime ore ha fatto sapere che un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe essere Davide Donadei: l'ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe esordire nel cast del reality-show lunedì 19 dicembre, ovvero dopo aver portato a termine una quarantena di circa dieci giorni. Tra gli altri candidati al ruolo di vippone, ci sono anche: Riccardo Fogli, Milena Miconi, Manuela Villa e Nicole Murgia. Gli ingressi delle new entry, però, non avverranno tutti nella stessa puntata ma saranno distribuiti nelle varie dirette prevista prima e dopo Natale.