Sembra essersi già rotto l'idillio tra quelli che i fan del Grande Fratello Vip ha ribattezzato "incorvassi": la notte scorsa, infatti, Micol ha avuto una vera e propria crisi di nervi quando ha scoperto che Edoardo stava parlando del loro rapporto con Antonella. La siciliana ha perso le staffe, si è messa a gridare e ha continuato a farlo anche quando è stata chiamata in confessionale: Fiordelisi si è messa a origliare e ha preso in giro la "rivale".

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Dopo circa 24 ore di gelo, Tavassi si è lamentato di Micol con quella che la ragazza considera la sua "antagonista" numero uno nella casa: Antonella.

Il romano si è sfogato con Fiordelisi e Donnamaria sulla poca chiarezza della coinquilina, che un giorno gli si avvicina e l'altro quasi lo ignora.

L'influencer napoletana non ha perso l'occasione per criticare Incorvaia dicendo che secondo lei non sarebbe mai stata interessata a Edoardo e ora avrebbe trovato la prima scusa buona per staccarsi da lui: "Non si è mai esposta, e poi non ha mai voluto dormire con te".

I tre protagonisti di questa chiacchierata, però non sapevano che la siciliana era a pochi passi da loro e stava sentendo tutto quello che stavano dicendo: qualche minuto dopo, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip ha perso le staffe e si è scagliata sia contro Tavassi che contro Antonella.

Le parole della protagonista del Grande Fratello Vip

Micol ha reagito malissimo alla situazione che si è venuta a creare all'interno della casa la notte scorsa, tanto da avere una crisi di nervi che ha preoccupato i telespettatori.

"Chiamate qualcuno, mi sta scoppiando il cuore", ha esordito la ragazza nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 15 dicembre.

La siciliana non ha apprezzato le cose poco carine che Tavassi e Antonella stavano dicendo alle sue spalle, perciò se l'è presa con entrambi: "Mi sta venendo un esaurimento nervoso, tutta colpa di un idiota. Si è messo a parlare con quella che mi ride in faccia".

"Si è sfogato con la prima c... che mi odia. Non mi deve più rivolgere la parola.

Le ha detto cose mie private!", ha sbottato Incorvaia tra le mura di Cinecittà.

Quello della protagonista del Grande Fratello Vip, è stato quasi un monologo: i presenti hanno capito che la coinquilina stava avendo un crollo emotivo e, fatta eccezione per Antonella che rideva prendendola in giro, nessuno è intervenuto.

Le grida al Grande Fratello Vip

Micol è stata chiamata in confessionale, ma gli autori non sono riusciti a calmarla subito.

Dall'unica zona della casa dove non ci sono le telecamere che trasmettono in diretta, infatti, si sono sentite le urla della siciliana in preda ad una crisi di nervi.

"Ma basta, ha sparlato con loro. Sta svendendo la nostra privacy", ha gridato Incorvaia.

Antonella si è avvicinata alla porta rossa per sentire meglio cosa stava dicendo la "rivale", poi ha pensato bene di punzecchiarla commentando: "Si sente fino a qui che sta urlando.

Almeno non verrò ricordata io come quella che urla, mi ha superata".

A tutta la scena ha assistito anche Edoardo (l'ex di Micol ieri ha spiazzato i fan mangiando il cibo che ha ritrovato attaccato ad un capello), che però ha preferito non esporsi per evitare ulteriori incomprensioni con la fidanzata. Da un paio di giorni, infatti, tra i "donnalisi" tira una brutta aria: l'influencer ha fatto una scenata di gelosia per un abbraccio che il compagno ha dato a Oriana, Donnamaria ha protestato apostrofando Fiordelisi come "una poco di buono" per come si è comportata con Antonino all'inizio dell'avventura al Grande Fratello Vip.