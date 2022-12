Le amicizie nella casa del Grande Fratello Vip a volte durano davvero poco: è il caso di Antonella e Oriana, che dopo qualche settimana di inaspettata complicità, sono arrivate al punto di non sopportarsi. Vedendo Fiordelisi accogliere con baci e abbracci Ginevra, ad esempio, la venezuelana l'ha tacciata di falsità perché pochi giorni prima ne aveva parlato male proprio con lei. La bella Marzoli, inoltre, è stata al centro di un nuovo litigio tra l'influencer ed Edoardo Donnamaria, ancora ai ferri corti per gelosia.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Il ritorno di Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip, ha sortito l'effetto sperato: oltre a non sbilanciarsi sul suo fidanzato (lasciando volutamente sulle spine Antonino), la ragazza ha involontariamente alimentato l'astio che è nato di recente tra due inquiline.

Nonostante i tanti dissapori del passato, Antonella ha accolto molto bene Lamborghini: le due si sono abbracciate a lungo e si sono anche ripromesse di trascorrere più tempo possibile insieme nella settimana che la cantante trascorrerà tra le mura di Cinecittà.

Questo riavvicinamento, però, ha fatto storcere il naso a Oriana che, sfogandosi con Micol, si è detta sconvolta dall'atteggiamento falso ed incoerente di Fioderlisi sia nei suoi confronti che in quelli della sorella di Elettra.

Lo scontro dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Durante una pausa pubblicitaria, Oriana si è avvicinata a Micol e le sussurrato quello che le stava passando per la testa dopo aver visto Antonella e Ginevra complici e vicine all'interno della casa.

"Questa falsa di m... e poi lei parla di falsità?", ha esordito la venezuelana senza che Fiordelisi potesse sentirla.

Dopo aver trascorso una decina di giorni accanto alla napoletana, la bella Marzoli sostiene di conoscere bene il suo pensiero su tutti i concorrenti e anche su chi è fuori dal gioco.

"Fino alla settimana scorsa la odiava e ora la ama, ma come fa ad essere così falsa?", ha aggiunto l'influencer riferendosi ai sorrisi che Antonella ha rivolto a Lamborghini nel corso della 22^ puntata del Grande Fratello Vip.

Secondo Oriana, dunque, la 24enne non sopporterebbe Ginevra e si sarebbe riavvicinata a lei solo dopo aver capito che è un personaggio che piace tanto al pubblico (altrimenti non sarebbe stata scelta come ospite d'onore nonostante la squalifica di alcuni mesi fa).

La tensione post puntata del Grande Fratello Vip

Tra Oriana e Antonella, dunque, si è rotto qualcosa e ogni occasione è buona per litigare. Alla fine della puntata del Grande Fratello Vip del 12 dicembre, ad esempio, l'influencer ha fatto una scenata di gelosia a Edoardo per un abbraccio che ha dato a Marzoli in diretta.

Fiordelisi, dunque, non ha apprezzato il gesto d'affetto che il suo fidanzato ha rivolto ad una persona che oggi lei considera una "rivale", e gliel'ha fatto subito presente.

Donnamaria, però, stavolta ha protestato e ha informato la compagna che il suo atteggiamento infantile non lo tollera: "Se tu sei così, non mi piaci come persona".

Il romano si è mostrato risentito anche per le ripicche che Antonella ha promesso di fargli nei prossimi giorni dopo aver visto l'abbraccio con Oriana: la ragazza si è detta pronta ad avvicinarsi fisicamente a Luca Onestini e anche a Spinalbese, consapevole che la sua dolce metà proverà gelosia nel vederla tra le braccia di altri uomini.

"Se fai questo con Antonino, è una mancanza di rispetto visto il vostro trascorso", ha aggiunto Edoardo prima di interrompere la discussione e andarsene a dormire piuttosto sconsolato e stanco.