L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda questo sabato 17 dicembre con il secondo speciale in prime time di questa settimana.

Dopo il buon ascolto dello scorso sabato, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini si ritroverà a dover sfidare la temuta concorrenza di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

E, per l'occasione, ci sarà spazio per l'arrivo di due nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà, così come svelato in anteprima dall'esperto di gossip Amedeo Venza.

La doppia puntata serale del Grande Fratello Vip torna sabato 17 dicembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con il GF Vip si rinnova questo sabato 17 dicembre con la seconda puntata settimanale in prima serata su Canale 5.

Alfonso Signorini guiderà gli spettatori in questo nuovo appuntamento dove si cercherà di analizzare i fatti salienti della settimana, tra cui la squalifica immediata di Riccardo Fogli dopo aver pronunciato una bestemmia all'interno della casa.

Occhi puntati anche sul televoto settimanale che, tuttavia, a differenza di quanto è accaduto nel corso dell'ultima puntata di messa in onda del reality show, non prevede una nuova eliminazione definitiva dal cast di concorrenti.

Nessun nuovo eliminato: anticipazioni GF Vip del 17 dicembre

Quattro i concorrenti che, al termine dell'ultima puntata serale del GF Vip, sono finiti al televoto. Trattasi di Daniele, Attilio, Sarah ed Edoardo Donnamaria.

Al momento, però, i quattro vipponi al televoto non sanno ancora che questo sabato sera nessuno di loro dovrà lasciare la casa più spiata d'Italia.

Il pubblico da casa sarà chiamato a decretare il preferito di questa settimana e, di conseguenza, nessuno di loro dovrà abbandonare il gioco ma finirà al televoto della prossima puntata serale, prevista lunedì 19 dicembre su Canale 5.

Due nuovi concorrenti in arrivo: anticipazioni Grande Fratello Vip del 17 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni sulla puntata del GF Vip di sabato 17 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di due nuovi concorrenti.

A svelarlo in anteprima è stato Amedeo Venza che, dal suo seguitissimo profilo Instagram, ha rivelato che nel corso della nuova diretta serale del reality show di Canale 5, ci sarà spazio per l'arrivo di due nuovi volti pronti a mettersi in gioco.

Secondo Venza si tratterebbe di Davide Donadei e Nicole Murgia. Il primo è ben noto al pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In passato, infatti, Davide è stato uno dei tronisti di Uomini e donne, dove ha avuto modo di mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

La seconda concorrente in arrivo nella casa del GF Vip, invece, è Nicole Murgia, attrice protagonista di svariati film e fiction televisive.