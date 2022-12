La favola d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele. In un'intervista al Messaggero, l'ex marito Mario Caucci si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su Noemi. A detta dell'uomo, la sua ex moglie sarebbe disposta a tutto per ottenere visibilità. Inoltre, Caucci ha insinuato dubbi sul titolo di studio, sulla professione e sullo status sociale della famiglia Bocchi.

Le parole di Caucci

Mario Caucci è tornato ad attaccare la sua ex moglie, attuale compagna di Totti. Scendendo nel dettaglio, il manager del Tivoli Calcio ha spiegato che quando è stato sposato con Noemi Bocchi ha fatto di tutto per renderla felice.

Stando al punto di vista di Caucci, nessun uomo riuscirà mai a rendere speciale Noemi come ha fatto lui: "L'ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo". Mario Caucci ha spiegato alla stampa romana che all'inizio della storia con Noemi, la sua famiglia non approvava tanto da essere stato messo ai margini. Guardando indietro, Mario è convinto che sia stata Noemi ad allontanarlo dai suoi affetti.

L'uomo ha parlato anche del tenore di vita che conducevano i due coniugi: "Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità". Secondo il racconto di Caucci, l'ex coppia cercava la felicità nei beni materiali: "Dovevamo andare nei posti esclusivi per le feste, per la borsa, per l'anello".

Sulla base di quanto dichiarato Mario Caucci ha lanciato una stoccata alla sua ex moglie Noemi: "Lei ha dimenticato il suo passato". L'imprenditore si è detto sicuro che l'ex moglie sia solo interessata alla visibilità e sia disposta a tutto per ottenere ciò che vuole.

I dubbi su Noemi Bocchi

Nel corso dell'intervista l'ex marito di Noemi Bocchi ha sollevato dubbi sul titolo di studio della donna, sulla professione e sullo status sociale della famiglia Bocchi.

Nello specifico, Caucci ha domandato se tutti siano così sicuri che Noemi sia laureata, se sia una flower designer e se proviene realmente da una famiglia ricchissima di Roma Nord (zona esclusiva della Capitale).

Infine, il manager del Tivoli Calcio ha lanciato un appello a Francesco Totti: "Sei liberissimo di dare quello che vuoi".

Al tempo stesso, l'uomo ha chiesto rispetto per i suoi figli visto che da un momento all'altro sono stati catapultati nel mondo del Gossip. Per rendere meglio l'idea, Mario Caucci ha riferito che spesso viene seguito dai paparazzi anche se tra lui e Noemi Bocchi è finita: "Mia figlia mi ha detto: guarda c'è un fotografo":

Al momento Noemi Bocchi non ha replicato all'intervista del suo ex marito. Oggi, Totti e Noemi sono felicemente fidanzati e hanno comprato un attico in una zona esclusiva di Roma.