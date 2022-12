Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda dal 12 al 16 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Nunzio deluso da Chiara comincerà ad interessarsi ad Alice. Lia riuscirà ad individuare il ladro del suo tesoro di famiglia e comincerà ad avere problemi sul lavoro. Bianca a sorpresa scoprirà che dietro la pericolosa challenge si nasconde proprio Antonello e per aiutarlo finirà nuovamente nei guai. Bice continuerà ad interessarsi a Castrese, mentre Sasa deciderà di mettere alle strette Bufalotto e di incontrarlo.

Tra Viola e Rosa si accenderà nuovamente lo scontro.

La rabbia di Lia

Nunzio deluso dal comportamento di Chiara comincerà a mostrare interesse per la piccola Alice. Alberto comincerà ad indagare sul prezioso tesoro ritrovato nel suo seminterrato, curioso di scoprire a chi apparteneva. Lia una volta scoperto chi è stato a mettere le mani sul suo tesoro di famiglia, comincerà ad avere delle reazioni nervose e inaspettate che finiranno per metterla in serie difficoltà anche sul lavoro. Viola dopo un nuovo incontro con Rosa, avrà un duro scontro con la donna perché sarà molto gelosa e infastidita dalla sua presenza. Lia convinta di aver individuato il responsabile del furto del suo tesoro di famiglia comincerà a vivere momenti di forte tensione anche con Diego.

Raffaele e sua moglie cominceranno a valutare le conseguenze della separazione tra Viola ed Eugenio, proprio quando Damiano ringrazierà ancora una volta l'insegnante per tutto l'aiuto che sta dando a suo figlio Manuel e per avergli segnalato in tempo tutte le problematiche che il bambino sta affrontando.

La scoperta di Bianca

Bianca scoprirà con sorpresa che il suo caro amico Antonello è l'organizzatore della web challenge. Marina comunicherà ad Alice la sua intenzione di voler trascorrere il natale a Londra, ma la sua nipotina non accoglierà con entusiasmo la proposta della nonna, decisa a rimanere accanto a Nunzio. Salvatore comincerà a mostrare la volontà di voler conoscere il suo Bufalotto della chat, mentre Bice si interesserà sempre di più a Castrese.

Per Antonello arriverà il momento di affrontare la realtà e fare i conti con il suo comportamento scorretto. Il ragazzino coinvolgerà ancora una volta Bianca causando una forte preoccupazione in Franco e Angela. Tra Nunzio e Alice comincerà a crescere una dolce sintonia, ma i due saranno del tutto ignari delle sorprese che li attendono. Bianca decisa ad aiutare Antonello a tutti i costi finirà in serio pericolo. Continuerà anche la guerra tra le Altieri e le Cirillo, mentre Michele deciso a sorprendere Silvia e Rossella nel periodo natalizio farà loro una proposta (ancora ignota).