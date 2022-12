Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, rivelano che Vittorio (Alessandro Tersigni) verrà a conoscenza che Ezio (Massimo Poggio) vuole mettersi in proprio, quindi incoraggerà l'uomo a proseguire in tal senso. Marta telefonerà a Vittorio pregandolo di raggiungerla al più presto a Parigi, così Conti asseconderà la sua richiesta e partirà in Francia.

Al ritorno nel capoluogo lombardo si scoprirà che la giovane Guarnieri ha richiesto l'annullamento del matrimonio tra lei e Vittorio, quindi quest'ultimo e Matilde (Chiara Baschetti) avranno uno scambio di vedute con oggetto le rispettive intricate faccende sentimentali. Agnese (Antonella Attili) potrebbe complicare ancora di più la vita di Conti: quando tornerà da Londra, luogo dove sta assistendo la figlia durante la gravidanza, potrebbe rivelargli che il bimbo partorito dalla cantante potrebbe essere suo. Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Tina (Neva Leoni) potrebbe decidere di non mandare all'aria le nozze con Sandro (Luca Capuano), scegliendo di omettere all'uomo che il bebè dato alla luce è dell'amico Conti.

Agnese potrebbe dire a Vittorio che il figlio partorito da Tina è il suo

I primi episodi de il Paradiso delle Signore 7 si sono rivelati particolarmente burrascosi per Agnese, in quanto dapprima la donna aveva deciso di licenziarsi dalla boutique, causa dissidi con Adelaide (Vanessa Gravina), e successivamente era stata raggiunta dalla notizia della gravidanza difficoltosa con la quale stava facendo i conti Tina.

La signora Amato è partita alla volta di Londra dove aveva fornito, e sta fornendo tutt'ora, assistenza alla figlia. Il ritorno dell'esperta sarta a Milano potrebbe essere legato a stretto giro, di conseguenza, alla gravidanza della cantante.

Nuovamente in città, la compagna di Armando (Pietro Genuardi) potrebbe dire a Vittorio che il figlio dato alla luce da Tina è il suo.

Tina potrebbe omettere a Sandro che il figlio dato alla luce è di Vittorio

Molti telespettatori si ricorderanno come, nel corso della scorsa stagione della fiction daily, le nozze tra Sandro e Tina avevano subito uno scossone non indifferente e tra Vittorio e la sorella di Salvo (Emanuel Caserio) era nata una simbiosi particolare, feeling che potrebbe essere sfociato in una parentesi passionale.

I cocci del matrimonio tra il discografico e la cantante si sono poi rinsaldati, con la coppia che aveva deciso di trasferirsi in pianta stabile in Gran Bretagna.

Il ritrovato equilibrio col marito potrebbe far optare Tina per omettere allo stesso che il figlio dato alla luce è in realtà di Conti. Se tale ipotesi dovesse divenire realtà, la giovane Amato e Recalcati si godrebbero sì l'allargamento della loro famiglia, ma al contempo questa nuova tappa del loro rapporto nascerebbe da una menzogna.